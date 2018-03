Edgar Reinhart jetzt Ehrenschießleiter

Anzeige

Hauck ging in ihrem Rückblick auf die vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen ein, die neben dem Schießsport das Vereinsleben prägen. Schützen haben eben nicht nur eine ruhige Hand, sie können auch ausgiebig feiern. Das Schützenjahr beginnt traditionell mit dem Ausschießen des Schützenkönigs an Dreikönig, gefolgt vom „Osterhasenschießen“. Natürlich werden da keine echten Hasen geschossen, sondern ihre Nachbildungen. Es seien besonders die Nachwuchsschützen, die traditionell am Abend mit Begeisterung teilnehmen, berichtete Hauck. Die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession und am Volkstrauertag ist für die Großrinderfelder Schützen selbstverständlich. Und auch beim Kreisschützenball ist Großrinderfeld seit Jahren mit einer großen Abordnung dabei. Wie es mit der Veranstaltung allerdings weitergeht, steht aktuell noch nicht fest, berichtete Birgit Hauck von der Kreisschützensitzung. Hier soll ein neues Format gefunden werden. Wie das aussieht, wird derzeit noch besprochen.

In diesem Jahr wollen die Schützen wieder am Bauernmarkt Anfang Oktober teilnehmen. Die Planungen laufen bereits und die Oberschützenmeisterin hofft auf eine möglichst große Beteiligung.

Die wird auch bei den aktiven Schützen erwartet. In den verschiedenen Klassen will Großrinderfeld weiter vorne dabei sein und die Tradition der Erfolge fortsetzen. Dafür müsse aber fleißig trainiert werden schrieb Hauck den Aktiven ins Stammbuch.

Der neue Vorstand des Schützenvereins Großrinderfeld: Oberschützenmeisterin Birgit Hauck, Schützenmeister Jochen Horn, Schriftführer Wolfgang Michel, Schießleiter Wolfgang Werner, zweiter Schießleiter Dieter Kuhn, Kassenwart Heike Schultheiß, Jugendleiter Matthias Brand, zweiter Jugendleiter Uwe Behringer, Jugendkassenwart Maximilian Schüßler, Kassenprüfer Uwe Behringer und Walter Haberkorn, Fähnrich Michael Endres, Begleiter Uwe Behringer und Markus Endres, Ausschussmitglieder: Dieter Kuhn, Edgar Bach, Claus Erlenbach, Waltraud Wenz, Edgar Reinhart, Elsbeth Reinhart, Markus Endres, Erwin Breunig, Uwe Behringer, Michael Endres.

Auszeichnungen des Vereins: Vereinsehrennadel in Silber: Johannes Reinhart, Alexander Michel; Vereinsehrenwappen in Bronze: Diana Dürr, Friedel Endres, Erhard Schmitt; Vereinsehrenwappen in Gold: Rudolf Eck, Dieter Horn, Winfried Spinner, Gerhard Wenz. Auszeichnungen des Badischen Sportschützenverbandes und des Deutschen Schützenbund: 25 Jahre Mitgliedschaft: Diana Dürr, Friedel Endres, Michael Endres, Erhard Schmitt, Heike Schultheiß; 40 Jahre Mitgliedschaft: Erich Dertinger, Rudolf Eck, Dieter Horn, Gerd Krimmer, Siegfried Müller, Winfried Spinner, Gerhard Wenz, Waltraud Wenz; 50 Jahre Mitgliedschaft: Edgar Bach, Anton Egner.

