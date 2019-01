Ehrennadel des Landes für Richard Wörner

Ehrungen für engagierte Bürger und ein Ausblick auf das Jahr 2019 standen beim Neujahrsempfang der Gemeinde auf dem Programm.

Großrinderfeld. Zum Neujahrsempfang der Gemeinde war eine Vielzahl an Bürgerinnen und Bürger in die Festhalle Gerchsheim gekommen. Bürgermeisterin Anette Schmidt blickte in einen vollen Saal. Sie strahlte mit ihrer Amtskette um die Wette bei so vielen Bürgern aus den Ortsteilen, die zum Empfang gekommen waren.

Die Rathauschefin empfand es als Wertschätzung, dass so viele Landes- und Bundespolitiker gekommen waren und begrüßte neben MdB Nina Warken (CDU) auch die Landtagsabgeordneten Professor Dr. Wolfgang Reinhart (CDU) und Christina Baum (AfD) und viele ihrer Amtskollegen aus der näheren Umgebung.

Schmidt macht ihre Arbeit sichtlich Spaß, das brachte sie deutlich zum Ausdruck. Trotz allem Stress mit Vorschriften und Gesetzen seien es vor allem die persönlichen Gespräche und Verbindungen, die das Amt so attraktiv machten. Sie rief ihre Bürger auf, sich aktiv an der kommenden Kommunalwahl zu beteiligen und sich als Kandidat für das Amt eines Gemeinderates zur Verfügung zu stellen. Sie selbst werde erstmals für eine Kandidatur im Kreistag zur Verfügung stehen. Die Probleme der Gemeinde müssten auch in diesem Gremium adäquat vertreten werden. „Ich bitte sie jetzt schon um ihre Stimme, am besten mit einem „Dreier“.

Schmidt berichtete ausführlich, welche Projekte in Großrinderfeld im vergangenen Jahr angestoßen und abgeschlossen wurden. Die Liste war sehr lang und auch bei den Ausblicken auf 2019 merkte man, hier geht es voran. Das Rathaus wird weiter bürgerfreundlich umgebaut, für das Gewerbegebiet Boppbrunn/Fritzengärtle in Großrinderfeld erfolgt die äußere Erschließung, das Gewerbegebiet Geißgraben in Gerchsheim wird weiter entwickelt, die Krensheimer Straße in Ilmspan wird saniert und in Schönfeld geht es bei der Ortskernsanierung mit dem dritten Bauabschnitt weiter. Daneben gebe es noch viele weitere Maßnahmen, die die Gemeinde fit für die Zukunft machen sollen. „Wir werden 2019 in allen Ortsteilen sechs Baustellen gleichzeitig haben.“ Dies sei eine große Herausforderung an die Mitarbeiter der Verwaltung, aber auch der Bürger.

Großes Lob verteilte die Bürgermeisterin für den Umbau der Dachsbergschule in eine Kindertagesstätte. Hier hätten der Bauhof und die Eltern sehr viel Arbeit investiert, damit aus einem Notquartier ein schöner und lebenswerter Dauerzustand werde. Man arbeite weiter an der Verschönerung, so müsste an den Außenanlagen noch gefeilt werden und im Innenbereich wird noch die Küche installiert. Aber ansonsten sei sie sehr zufrieden mit dem schnellen und umfassenden Umbau. Schmidt dankte den Politikern aus Land und Bund für die Gewährung von Zuschüssen, ohne die eine Gemeinde wie Großrinderfeld solche Projekte nicht stemmen könnte.

Anerkennend lobten sowohl Professor Wolfgang Reinhart (MdL) als auch Nina Warken (MdB) das ruhige Fahrwasser, in dem sich Großrinderfeld mittlerweile bewege. „Das war nicht immer so“, erinnerte Reinhart in seinem Grußwort.

Er nahm auch eine besondere Ehrung vor. Richard Wörner erhielt die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für seinen großen ehrenamtlichen Einsatz. Wörner ist seit 1997 beim VdK Sozialverband aktiv und seit 2002 dessen Vorsitzender in der Gemeinde. In dieser Zeit wuchs die Mitgliederzahl von drei auf aktuell 152. Dies, so Bürgermeisterin Schmidt in ihrer Laudatio, sei vor allem das Verdienst von Wörner. Er habe viele Veranstaltungen organisiert, Referenten besorgt und die Veranstaltungen nicht nur für Vereinsmitglieder durchgeführt. Außerdem habe er viele Menschen in sozialrechtlichen Fragen unterstützt. „Es ist unheimlich viel, was sie in den letzten Jahren geleistet haben.“

Der Neujahrsempfang ist auch die Gelegenheit, lang gedienten Feuerwehrmitglieder zu ehren. Die Auszeichnung nahm Kreisbrandrat Alfred Wirsching war. Die Ehrung der Blutspender führte Daniel Winkler vom DRK-Ortsverband Werbach durch.

Ihren Dienst am Nächsten bei der Freiwilligen Feuerwehr haben Werner Behringer und Christian Endres vor 25 Jahre angetreten. Dr. Klaus Maslowski und Otto Michel sind seit 40 Jahren im aktiven Dienst. Rainer Oberot und Alois Dürr sind seit 50 Jahren Mitglied bei der Feuerwehr Ilmspan, Edmund Gernert bereits seit 60 Jahren in Gerchsheim.

Eifrige Blutspender wurden beim Neujahrsempfang ebenfalls ausgezeichnet: Maria Schmitt, Werner Dürr, Fabian Karl (je zehn Blutspenden), Birgit Reinhart (25), Anneliese Adonyi, Rosalie Geiger, Ursula Polifka, Klaus Leuchtweis, Walter Lutz (je 50) Christel Hofmann, Alois Bayer haben bereits 75 Mal ihr Blut gespendet, Edmund Günther sogar 100 Mal.

Wirsching und Winkler überreichten im Namen ihrer Organisationen Ehrennadeln an die zu Ehrenden, bevor zum Abschluss nochmals die Schönfelder Musikkapelle spielte und den Neujahrsempfang umrahmte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019