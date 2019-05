Ein neues Zuhause für Kleinmeise und Co

Großrinderfeld.Jetzt naht Hilfe für Wildbienen und Höhlenbrüter. Denn am letzten Montag trafen sich fünf Mitglieder der Nabu-Gruppe Großrinderfeld in der Grundschule, um dort mit Kindern der Klasse 4a Nistkästen für diese Tiere zu bauen. Steffen Walther hatte die Aktion vorbereitet und Bausätze der Nistkästen von den Caritas-Werkstätten in Gerlachsheim besorgt.

Nach einer kurzen Einführung durch Steffen Walther und die Klassenlehrerin Christine Fetzner wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt und die Bausätze ausgegeben. Diese haben alle eine gut verständliche Anleitung.

Nach Studium dieser Anleitungen hörte man schon die Akku-Schrauber surren. Aber manche der kleinen Handwerker waren zu voreilig und hatten einige Leisten und Brettchen falsch zusammengebaut. „Wie kriegen wir die jetzt wieder auseinander? Ist der Nistkasten jetzt kaputt?“ Die Nabu-Männer mussten einige solcher Fragen beantworten und brachten die Holzteile natürlich wieder in die richtige Position.

Bei den Hotels für Wildbienen mussten die Schüler das „Haus“ zusammenschrauben und dann einen Block mit vielen Bohrungen einbauen.

Als nächstes hatten die Kinder Schilfstängel auf die entsprechende Länge zu schneiden und auch in dem Häuschen unterzubringen Es musste darauf geachtet werden, dass die Bohrungen und die Schilfrohre innen schön glatt waren, denn sonst würden sich die Insekten ihre Flügel verletzen.

Einige der Jungen, die ihr Insektenhotel schon fertig gebaut hatten, durften einen Nistkasten für Höhlenbrüter bauen. Alois Reinhard erklärte den interessierten Kindern, dass es von der Größe des Einflugloches abhängt, welche Vögel in diesen Kästen brüten. Ist das Loch 26 Millimeter groß, brüten alle Kleinmeisen wie Hauben-, Sumpf-,Tannen- und Blaumeisen. In einem Kasten mit 32 Millimeter Einflugloch brüten Kohlmeisen, Sperlinge und Kleiber.

Am Ende des Vormittages präsentierten die Kinder stolz ihre Bauwerke im Hof der Schule für ein gemeinsames Abschlussfoto.

Meinhard Spang von der Nabu- Gruppe versah in der Zwischenzeit die Kästen mit dem Nabu-Logo versehen.

