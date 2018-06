Ein Stück Heimat und Identifikation

Anzeige

Am 4. Dezember 1893 haben die Einwohner von Baiertal mit einem Kapital von 1156,75 Mark einen Kirchenfond gegründet, nachdem schon 1868 eine Friedhofskapelle gebaut worden war. Dieser Friedhof und die Kapelle mit vier Quadratmeter und 60 Quadratmeter ist Eigentum des Fonds und nun Eigentum der katholischen Kirchengemeinde Großrinderfeld, die auch zur Unterhaltung verpflichtet ist. In dem Dachreiter der Kapelle ist an einem Holzjoch eine Glocke von 1676 aufgehängt, mit dem Gewicht von 62 Kilogramm und einem Durchmesser von 4443 Millimetern, mit dem Untertitel „In Würzburg gegossen 1676 + Michael ora pro nobis“. An der Flanke befindet sich ein Michaelsbild. Die Glocke wird noch von Hand geläutet.

Bei der letztmaligen Renovierung der Kapelle 1968/1970 wurden der Altar neu aufgebaut, Bodenbelag, Fenster, Dach und Blitzableitung erneuert. Und mit einem Geschenk der Erzdiözese von 23 000 Mark wurde die Gesamtsumme von 33 000 Mark bezahlt.

Nun, nach 50 Jahren musste erneut Hand angelegt und eine große Renovierung angegangen werden. Doch vorher galt es von den Verantwortlichen, das Okay der Erzdiözese zu erhalten. Das war gar nicht so einfach, denn eigentlich will die katholische Kirche lieber Kirchen schließen als renovieren.

Doch mit viel Überzeugungskraft der Baiertaler gelang es schließlich. Architekt Bernd Reinhart von „Bauwerk4“ aus Bad Mergentheim hatte die Pläne gezeichnet und die Bauleitung inne. Ihm dankte Pfarrer Samulski ebenso, wie den vielen ehrenamtlichen Helfern, die die kleine Kapelle wieder in neuem Glanz erblühen ließen.

Die Kapelle sein „ein Herzstück von Hof Baiertal“. Bei der jetzigen Renovierung wurde das Fundament abgefangen, da sich starke Risse gebildet hatten. Ein Fenster am Chorraum musste aus diesem Grund ebenfalls ersetzt werden. Das undichte Dach wurde ausgebessert, neue Regenrinnen angebracht und die Kirche innen und außen neu gestrichen.

Bei der Prüfung des Außenputzes musste man feststellen, dass dieser keinen Kontakt mehr zum Mauerwerk hatte. Außerdem wurden die Holzvertäfelung, die Treppe zur Empore und die Innenseiten der Türen neu gestrichen. Hier habe sich besonders die Familie Schäfer eingebracht, erwähnte Samulski, der aber auch die vielen anderen Helfer nicht vergaß.

Insgesamt hat die Baumaßnahme rund 58 000 Euro gekostet, viel Geld für die Kirchengemeinde. Aber um ein Stück Heimat und Identifikation zu erhalten, gebe man das Geld gerne aus. „Wir haben im Herzen eine innige Liebe zu unserer Heimatkirche, in der wir getauft wurden und Erstkommunion gefeiert haben“, sah Samulski die emotionale Bindung an ein Gotteshaus. Er erinnerte daran, dass alle Kinder, die in Hof Baiertal geboren wurden, auch in dieser Kapelle, die seit 1970 dem heiligen Wendelin als Kirchenpatron gewidmet ist, getauft wurden. Er versprach, die Tradition der Gottesdienste in der kleinen Kapelle wieder aufleben zu lassen, durften doch in früherer Zeit vier Gottesdienste im Jahr in der Kapelle stattfinden. „Ich muss beichten, so oft bin ich nicht da, aber wenn die Menschen mich brauchen, komme ich gerne“, versprach der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld/Werbach.

Viele aktive Helfer

Ernst Schäfer dankte ebenfalls den vielen Helfern bei der Renovierung, ohne die Vergangenheit zu vergessen. „Wie sind unseren Vorfahren dankbar, dass sie dieses Kleinod geschaffen haben.“ Nach dem Gottesdienst trafen sich jetzige und ehemalige Baiertaler sowie die gesamte Bevölkerung der Gesamtgemeinde Großrinderfeld beim Straßenfest der Reservistenkameradschaft, die seit 1973 ihr Vereinsgelände in Hof Baiertal hat, zu einer deftigen Erbsensuppe und alten Geschichten, nicht nur über die Kapelle.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018