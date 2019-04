„Ein würdiges Zuhause bieten“

Großrinderfeld.Das Haus am Ortseingang von Großrinderfeld war schon lange kein Schmuckstück mehr. Als es 1989 gebaut wurde, war es das erste Holzfertighaus der Firma Bittermann. Ein zweites entstand in Gerchsheim und ist mittlerweile in Privatbesitz.

Doch das Großrinderfelder Haus gehört der Gemeinde. Lange war hier Platz für die Jugend. Im Untergeschoss befanden sich Räumlichkeiten für die Alten Herren der Fußballer zur Lagerung ihrer Trainingsmaterialien.

Nach dem Neubau eines Pflegeheims auf dem alten Sportplatz und dem Neubau des Kunstrasenplatzes am Sportgelände zogen die Alten Herren um. Die Räume standen leer.

Nachdem die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, die im Jahr 2015 in Massen nach Deutschland kamen, Sache der Gemeinde ist, wurde auch das Jugendzentrum in andere Räume umgesiedelt. Somit stand das Haus wieder für Flüchtlinge zur Verfügung.

Es war 1989 ebenfalls gebaut worden, weil man der damaligen Flüchtlingswelle begegnen wollte, erinnerte bei einem Ortstermin Siegfried Weiss, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Bittermann & Weiss Holzhaus GmbH. Vor allem von außen war das Gebäude in den letzten 30 Jahren nicht bearbeitet worden. Und so entschloss sich die Firma, in einer Sozialaktion den Außenanstrich zu erneuern. Statt Weihnachtsgeschenke an die Kunden zu verschenken, habe man etwas Gutes für die Region tun wollen, so Weiss.

Bei näherem Untersuchen wurden allerdings noch weitere Schäden am Putz sichtbar, die nun ebenfalls behoben wurden. So zeige sich das Gebäude wieder ansehnlich und zeuge von der Langlebigkeit von Holzhäusern, so Betriebsleiter Heiko Wülk.

Man habe keine Luxussanierung vorgenommen, sondern nur notwendige Reparaturen durchgeführt, erläuterte Weiss die Aktion. Man habe der Gemeinde helfen wollen.

Dieses Ansinnen wurde nicht von allen Bürgern geteilt. Weiss wurde von verschiedenen Seiten angefeindet für das soziale Engagement seiner Firma, erklärte er. Doch das ficht ihn nicht an, schließlich gehe es darum, Menschen ein würdiges Zuhause zu bieten und nicht Ideologien zu verteidigen.

Bürgermeisterin Anette Schmidt war froh, dass das neue gestrichene Gebäude von den offiziell sechs anerkannten Flüchtlingen weiter genutzt werden kann. Sollten diese ausgezogen sein und aktuell kein Bedarf mehr bestehen, stehe auch einer Rückkehr der Jugendlichen in ihr ehemaliges Heim nichts mehr im Wege, hieß es. mae

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019