Einbrecher flüchten

Großrinderfeld.Ein Bewohner hat am Dienstagmorgen Einbrecher von einem Wohn- und Bürogebäude in Großrinderfeld vertrieben. Mit einer Leiter wollten die Unbekannten gerade durch ein Fenster in das Innere des Hauses in der Straße „Hundsberg“ steigen.

Der Bewohner hörte die Geräusche und schaltete das Licht ein. Daraufhin ergriffen die Einbrecher mit einem Pkw die Flucht. Die Leiter blieb am Haus zurück. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zum versuchten Einbruch gemacht haben, werden aufgefordert, sich mit Hinweisen zu den Unbekannten, der Leiter oder dem Fahrzeug unter Telefon 09341/810 bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019