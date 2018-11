Eindrücke aus vergangenen Zeiten

Gerchsheim.Ein paar unvergessliche Stunden bescherte der Obst- und Gartenbauverein Gerchsheim, insbesondere durch das Vorstandsmitglied Wolfgang Geiger, allen Besuchern, die zum erstmals organisierten Bildernachmittag ins Gemeindezentrum gekommen sind. Wolfgang Geiger ist nicht nur Hobbyfotograf, sondern sammelt auch fotografische Eindrücke seiner Heimatgemeinde Gerchsheim aus längst vergangenen Tagen.

In sein Hobby steckt er viel Zeit und Begeisterung. So hat er es geschafft, im Laufe der Jahre einen enormen Fundus anzulegen. Im Rahmen so manch einer Veranstaltung hat er schon kleine Einblicke gegeben, erstmals wurde nun ein ganzer Bildernachmittag gestaltet.

Jugendbilder der Großeltern

So füllte der Verein mit seiner Einladung den Gemeindesaal komplett. Mit so vielen Zuhörern hatte keiner gerechnet. Aber der Besuch hat sich für jeden gelohnt. So manch älterer Gast konnte sich selbst oder Freunde und Verwandte wiedererkennen. Die jüngeren Betrachter schmunzelten über Jugendbilder der Eltern oder gar der Großeltern. Es gab alte Postkarten zu sehen. Ein weiterer Schwerpunkt war die Gastronomie im Dorf. Dort fanden in vergangenen Zeiten die Veranstaltungen statt, Fasching, Theateraufführungen und auch gemütliche Runden am Kneipentisch. Beinahe alle Personen konnten vom Fotograf benannt werden, über die Unbekannten auf den alten Bildern wurde freilich gerätselt. Besonders interessant waren die Eindrücke vom Dorf selbst, von Straßenzügen, alten Häusern und dem damit verbundenen Bildern vom Leben aus längst vergangener Zeiten. Mädchen standen an Brunnen und trugen Wasser nach Hause, die Straßen waren unbefestigt und anstelle vom Autoverkehr gab’s noch wirkliche Pferdestärken oder gar Ochsengespanne zu sehen.

Der zweite Teil beschäftigte sich mit der Landwirtschaft und dem bäuerlichen Leben, das die Gemeinde geprägt hat. Von der alten Dreschmaschine und der Arbeit auf dem Feld mit Hilfe von Pferd oder Kuh über erste Bilder mit motorisierter Hilfe gabs allerhand zu sehen. Wie wurde im Hof gekeltert, wie wurde der Schnaps gebrannt? Besonders eindrucksvolle Bilder von Hausschlachtungen waren zu sehen.

Humorvoll mit ein paar lockeren Sprüchen gewürzt und bezugnehmend auf anwesende Personen wurde der Vortrag interaktiv und nie langweilig.

Die Zuschauer des Nachmittags waren begeistert: „Schade dass es vorbei ist. Ich hätte gerne noch ein paar Bilder gesehen“, meinte ein zufriedener Teilnehmer. rege

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018