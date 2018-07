Eine Bereicherung des sportlichen Lebens

Anzeige

Der Ball kann nun rollen: Der neue Kunstrasenplatz in Großrinderfeld ist seiner Bestimmung übergeben worden.

Großrinderfeld. Der erste Anstoß hat schon prima geklappt: Bürgermeisterin Anette Schmidts Pass war zwar von den Fußballern des TuS Großrinderfeld nicht schwer zu nehmen, doch markierte er ein wichtiges Ereignis. Seit Mittwochabend ist der neue Kunstrasenplatz neben dem bisherigen Fußballplatz offiziell in Betrieb. Bei zwei Partien hat sich das Grün bereits bewährt. Nachdem die Gemeindeauswahl der D-Jugendlichen gegen den Würzburger FV mit einem 1:1-Unentschieden vom Platz gegangen war, musste die erste Mannschaft aus Spielern von TuS, TSV Gerchsheim und SV Schönfeld gegen den Bayernligisten Würzburger FV ran. Während die Großrinderfelder in der ersten Halbzeit noch gut mitgehalten haben, mussten sie sich am Ende mit 0:7 geschlagen geben.

Der Platz in Zahlen Mit Vorplanungen für den Kunstrasenplatz wurde bereits 2013 begonnen, ein Entwurf lag 2015 vor. Baubeginn war im August 2017. Spielfeld und Parkplatz sind 9200 Quadratmeter groß, der Kunstrasenbelag umfasst 7000 Quadratmeter. Sechs Flutlichter sorgen für Helligkeit. 270 Meter Stahlmattengitterzaun einschließlich Ballfangzaun wurden errichtet. Die Spielfeldlinierung für Jugend- und Erwachsenenbereich betragen 710 Meter. dib

Doch das trübte die Freude bei der Rathauschefin, den geladenen Gästen und den vielen Großrinderfeldern nicht. „Beim Fußball kommt es auf Talent, den richtigen Trainer, den Eifer, den Gegner und nicht zuletzt auf den Platz an“, betonte Schmidt. Die Zeiten, dass der Platz an Fehlpässen Schuld sei, dürften in der Kommune nun vorbei sein. „Mit dem neuen Kunstrasenplatz finden wir exzellente Bedingungen vor, und es gibt keine Ausreden mehr.“