Erich Bach seit 60 Jahren bei der Ortsgruppe

Großrinderfeld.Bei der Jahreshauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Großrinderfeld mit der Abteilung Tischtennis standen die Ehrungen für langjährige Mitglieder im Fokus.

Nach der Begrüßung und der Totenehrung erläuterte der Vorsitzende Günther Dertinger in seinem Bericht, dass das Interesse am Schwimmunterricht nach wie vor stagniert, sodass die wöchentlichen Schwimmbadfahrten ins Höchberger Schwimmbad derzeit ruhen. Das Angebot werde jedoch nach den Sommerferien wieder aufgenommen. In seinem Bericht ging der Vorsitzende auf verschiedene Veranstaltungen, die Bezirkstagung und den Verbandstag ein, aber auch auf den tollen Ausflug der DLRG im Juli. Organisator Dieter Horn erhielt ein Präsent. Das Ferienprogramm stehe ebenfalls wieder im Terminkalender, Details werden in Kürze festgelegt.

Alexander Stolzenberger führte in seinem Bericht als Abteilungsleiter TTC aus, dass die zweite Mannschaft durch den krankheitsbedingten Ausfall einiger Spieler wieder abgemeldet werden musste. Die erste Mannschaft schloss die Runde auf dem fünften Platz ab. Das Jugendtraining findet zweimal wöchentlich mit ihm und Emil Weimert statt.

Bevor der Vorstand einstimmig entlastet wurde, bestätigten die Kassenprüfer die einwandfreie Kassenführung von Kassenführerin Angelika Hofmann. Ortsvorsteher Walter Lutz stellte das tolle Engagement des Vereins heraus. Die Schriftführerin Monika Zeisner-Menikheim gab einen Ausblick auf die bevorstehenden Veranstaltungen und Termine, insbesondere die Faschingsveranstaltungen 2020, die gemeinsam mit der Hornussergesellschaft ausgetragen werden. So traf man sich bereits dreimal zu einer Sitzung, um die ersten Weichen zu stellen.

Höhepunkt der Sitzung waren die Ehrungen, die für die DLRG der stellvertretende Bezirksleiter DLRG Frankenland, Uwe Spielvogel gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Ortsgruppe, Günther Dertinger, vornahmen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt Isolde Dürr, Angelika Hofmann, Simon Michel, Otto und Petra Michel geehrt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft Anita Kleinmichel, Bernhard Feger, Winfried Stolzenberger und Hilmar Reinhart.

Ganz besonders wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft Erich Bach ausgezeichnet.

Uwe Spielvogel zeigte sich beeindruckt von der langjährigen Treue der Mitglieder, ebenso von dem tollen Programm der Jahreshauptversammlung. Kritisch sieht er allerdings die Schließung öffentlicher Schwimmbäder. Er appellierte an alle, sich an den Petitionen zur Bädererhaltung zu beteiligen. „Wo sollen sonst Kinder, Jugendliche und Erwachsene noch Schwimmen lernen“, fragte er. Jedes Jahr sterben immer noch rund 600 Menschen durch Ertrinken – das müsse nicht sein. Weiter ging er auf das Thema Führungszeugnis ein, das jeder Betreuer nach dem Kinderjugendschutzgesetze alle fünf Jahre vorlegen müsse. Die Mitgliederverwaltung und der damit einhergehende Datenschutz waren weitere Themen, denen die Anwesenden interessiert zuhörten.

Auch für die Treue zur Tischtennisabteilung standen Ehrungen an. Für 30 Jahre Mitgliedschaft beim TTC Großrinderfeld wurde Reinhold Kleinhans, für 25 Jahre Mitgliedschaft Gabi Menig vom stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Tischtennis, Reinhold Schulte, und Vorsitzenden Günther Dertinger geehrt.

Schulte ging insbesondere auf die bevorstehende Fusion der drei Verbände Baden, Süd-Baden und Württemberg ein, über die im Juni abgestimmt werden soll.

Des Weiteren führte er aus, dass Tischtennis nachweislich sowohl die körperlichen als auch geistigen Fähigkeiten fördere und einer Demenzerkrankung vorbeuge. Auch er stellte die langjährige Treue und Spielerfreude explizit heraus und zollte großen Respekt für diese Leistung. dlrg

