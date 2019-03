Ernst Popp hält seit 70 Jahren die Treue

Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder standen bei der Jahreshauptversammlung des TSV Gerchsheim auf dem Programm.

Gerchsheim. Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Gerchsheim, dem größten Verein im Dorf, war alleine schon an der Bandbreite der Angebote zu erkennen, welche große Leistung hinter solch einem Verein steckt. Alle Abteilungen brachten einen kurzen Jahresbericht dar. Ein Höhepunkt des Abends waren Ehrungen. Besonders ausgezeichnet wurde Ernst Popp für 70 Jahre Treue zum TSV.

Das Vorstandstrio führte durch die Sitzung. Vorsitzender Klaus Michel hieß die Ehrengäste willkommen und rief zur Totenehrung auf. Vorsitzender Mario Reichel übernahm den Part der Ehrungen und Vorsitzender Markus Mohr führte durch die Jahresberichte der Abteilungen.

Geehrt wurde für 25, 40, 50 und 70 Jahre Treue zum Verein. Einer von ihnen ist Ernst Popp. Sein Herz schlägt schon immer für den Fußball und somit auch für den TSV. Seit 70 Jahren ist er Mitglied in Verein, ihn zu ehren war eine ganz besondere Freude.

Weiter wurden geehrt für 50 Jahre beim TSV: Robert Weber, Karl Weber, Gerhard Spiegel, Rüdiger Ackermann, Karl-Josef Seubert, Bernhard May und Emil Bayer. 40 Jahre beim Verein war der Grund für die Auszeichnung von Gerd Schilling, Harry Karl, Marc Heer und Sascha Seitz. Weiter wurden für 25 Jahre beim TSV geehrt: Julia Schubert, Magdalena Götzelmann, Nadine Henneberger, Annika Reinhart, Julian Weber, Elvira Weber, Johannes Spiegel und Konrad Landeck.

Berichte

Bei den Jahresberichten wurde das breite Spektrum deutlich. Angefangen von der Krabbelgruppe, die mit Kindern und Eltern basteln und gemeinsame Treffen organisieren, über das Mutter-Kind-Turnen. Dort trifft man sich mit 1,5 bis drei Jahre alten Kindern zum Indoor Spielen und zur Bewegung.

Beim Kinderturnen gibt es zwei Gruppen, auch hier steht vielfältige Bewegung im Fokus. Geturnt wird auch beim Jedermannturnen und Senioren-Turnen.

Beim Radtreff kommen 25 Teilnehmer und in verschiedenen Gruppen werden Touren angeboten. Der Altersschnitt ist etwas hoch, man würde gerne Nachwuchsradler begrüßen. Ein Lauftreff wird ebenso organisiert. Bei der Tischtennisabteilung schwächelt der Nachwuchs, dafür sind die Tischtennis-Senioren gut dabei. Wiederaufgestiegen in die A-Klasse, ist man zurzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz mit dem Ziel Klassenerhalt.

Bei der Volleyballjugend fehlt es auch am Nachwuchs. Ein Mädchentraining mit acht Nachwuchsvolleyballerinnen bräuchte Verstärkung, die erste Mannschaft spielt in Gemeinschaft mit Tauberbischofsheim auf einem Spitzenplatz, die Meisterschaft ist in Sichtweite und somit klappt vielleicht der Aufstieg in die Kreisliga.

Berichtet hat auch die Theatergruppe. Seit fünf Jahren gibt es ein Theaterwochenende mit Laienschauspiel, in diesem Jahr am 25. und 26 Mai.

Bei den Garden des TSV kam 2018 eine Gruppe hinzu. Vier Garden gibt es nun im Verein. Rainbow Kids, Showtanz Teenies, Showtanz Minis und die Showtanz Garde hatten in der Faschingskampagne viele Auftritte und trainieren mit Spaß und Engagement.

Neben Fußball gibt es noch Bogenschießen beide TSV. Beim Fußball ist die Bambini-Gruppe eine extrem starke Gruppe, 25 Kinder werden von mehreren Betreuern trainiert. Die F-Jugend besteht aus 13 Kindern, die eine super Trainingsbeteiligung haben. Bei der E-Jugend ist der Kader mit neun Spielern knapp, trotz Niederlagen geht es mit extremen Spaß an die Sache Fußball.

Die D-Jugend ging mit einer Elfer- Gruppe an den Start. Nun kamen aus Altertheim fünf Kinder dazu. Die fast hundertprozentige Trainingsteilnahme wurde lobend erwähnt. Die C-Jugend ging mit der Großgemeinde an den Start mit 24 Spielern. Zuerst hatte man zwei Mannschaften gemeldet, jetzt sind weniger Spieler und eine Elfer- Mannschaft am Start.

Jugendleiter Michael Grund sprach über die Pläne, wieder eine B-Jugend auf die Beine zu stellen. Er sprach generell über die Unterstützung der Jugendarbeit. Potentielle A-Jugend Spieler habe man in die erste und zweite Mannschaft integriert, dies laufe erstaunlich gut und bereichere die beiden Teams.

Die erste Mannschaft hat die Meisterschaft errungen, spielt aktuell in der Kreisliga Tauber. 2018 hat man die Ortsmeisterschaft gewonnen. In die neue Liga ist man schwer gestartet, es sei noch alles offen in der Klasse. Eine katastrophale Trainingsbeteiligung lässt die Sache aber nicht besser aussehen.

In der 2. Mannschaft sind die Erfolge am Beginn nicht so einfach umgesetzt geworden. Aber eine super Einstellung der Mannschaft stehe hinter allen und so stehe man nun auf einem dritten Tabellenplatz, vom Aufstieg wird geträumt. Bei der AH Mannschaft läuft es rund. Neben Spielen gibt es gemeinsame Freizeitaktivitäten.

Der letzte Bericht kam von den fünf Schiedsrichtern. Dennoch sind immer noch Schiedsrichter gesucht. Wer als aktiver Fußballer aufhört, könne hier immer noch eine Aufgabe finden, war der Apell.

Die Berichte der Abteilungen waren informativ, ebenso wie der folgende Bericht des Vorstands über den Verein im vergangenem Jahr. Mario Reichel berichtete über das Vereinsleben im Gesamten. Turniere, Fußballevents, Ortsmeisterschaft und andere sportliche Themen standen im Fokus, ebenso wie kulturelle und gesellige Höhepunkte. Theateraufführung, Weihnachtsfeier, Fasching, Ausflüge und vieles mehr wurden erwähnt. Daneben berichtete er von den Vorstandssitzungen und von weiteren Aufgaben des Teams.

Melanie Grimm berichtete als Kassenwartin von den Finanzen im Verein. Der Bericht des Kassenprüfers Bernhard Bayer erfolgte anschließend, ebenso wie die Entlastung.

Als stellvertretender Bürgermeister würdigte Peter Weingärtner ebenso wie Ortsvorsteher Heinz Schmitt das Engagement der Mitglieder. Beide lobten das Ehrenamt, welches im Verein geleistet wird.

Vorsitzender Markus Mohr dankte allen Aktiven im Verein, allen, die zum Erfolg des Vereins beitragen. Zuletzt galt es, über Wünsche und Anträge und über die Zukunft zu sprechen. Auch über das 75-jährige Bestehendes Vereins 2021. Viele Arbeitseinsätze wurde angesprochen und dabei wurde klar, nur wo viele zusammenhelfen, kann ein Verein wie der TSV so gut funktionieren.

