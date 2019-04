Erstkommunion in Großrinderfeld gefeiert

Großrinderfeld.Unter dem Motto „Jesus Christus – Quelle des Lebens“gingen am Sonntag 18 Kinder zum Tisch des Herrn. In der Kommuniongruppe und in der Familie waren Inhalte des Glaubens vermittelt worden. Das Motto durchzog die Texte und Lieder des Festgottesdienstes. In seiner Predigt betonte Pfarrer Dr. Damian Samulski die Wichtigkeit des Wassers für unser Leben, besonders dieser Tage in der Landwirtschaft. Der Samariterin am Jakobsbrunnen habe Jesus deutlich gemacht, dass er lebendiges Wasser zu schenken vermag. Der Zelebrant äußerte die Bitte an die Eltern, mit ihren Kindern den sonntäglichen Gottesdienst zu feiern, damit wie im Mottolied der Kommunionkinder „Gott die Quelle des Lebens“ sein könne. Er dankte den Tischmüttern und Eltern, dem Kirchenchor unter der Leitung von Almut Meyer, dem Organisten Ernst Richter sowie Gemeindereferentin Birgit Kuhn. Am Ende der Dankandacht griff Pfarrer Samulski selbst in die Gitarrensaiten und begeisterte mit den Kommunionkindern die Gäste. Bild: Max Richter

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019