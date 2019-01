Fahrplan „Großrinderfeld 2020/25“ steht

Bei der Kinderbetreuung der Gemeinde Großrinderfeld stehen Veränderungen an. In mehreren Beteiligungsverfahren will die Gemeinde ein Konzept für die vier Kindertagesstätten entwickeln.

Großrinderfeld. Die Gemeinde Großrinderfeld plant die Kinderbetreuung in den vier Ortsteilen neu. Mit unterschiedlichen Beteiligungsverfahren will die Gemeinde unter dem Stichwort „Großrinderfeld 2020/25“ ein Konzept für die Kindertagesstätten erarbeiten.

„Wir wollen der Bevölkerung weiterhin eine qualitativ hochwertige und den Bedürfnissen angepasste Kinderbetreuung bieten“, betonte Bürgermeisterin Anette Schmidt. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag in Ilmspan stellte die Bürgermeisterin den weiteren Planungsprozess vor.

Weiterer Planungsprozess

Ende Februar soll zunächst ein Expertengespräch mit den vier Leitungen der Kindergärten, erweitert um Fachberater, mit der Bürgermeisterin stattfinden. Ziel bei diesem Austausch ist es, einen Blick auf das Nachfrageverhalten und die Lebenslagen der Familien zu gewinnen.

Im März geht es mit einer „Erzieherinnendenkwerkstatt“ weiter, in der Erzieherinnen aus allen vier Standorten strukturelle und konzeptionelle Ideen zur Weiterentwicklung der Kinderbetreuung entwickeln sollen.

Das gleiche Ziel hat auch die „Große Denkwerkstatt Großrinderfeld 2020/25“, an der Gemeinderat, Pfarrgemeinderat, Vertreter der Kindergartenträger, Ortschaftsrat, Elternbeirat, Fachleute aus der Arbeit mit Familien, Kreisjugendamt und Schule teilnehmen. In einem weiteren Gespräch zwischen Kommunalverwaltung und dem kirchlichen Träger werden dann die Ergebnisse der Denkwerkstätte vorgestellt und diskutiert.

Eine weiterhin „konstruktive Zusammenarbeit“ mit der Kirche ist auch Gemeinderat Walter Lutz ein Anliegen. Für ihn sei es zudem wichtig, die vier Standorte zu erhalten. „Bei Kindergärten geht es um Unterschiedlichkeit. Umso unterschiedlicher und flexibler sie aufgestellt sind, umso besser“, sagte Lutz.

Die von der Verrechnungsstelle beantragte Anschaffung von zwei Krippenbussen für die Kita St. Anna in Gerchsheim wurde nach Vorschlag der Gemeindeverwaltung einstimmig abgelehnt. „Angesichts der vielen Investitionen müssen wir die Anschaffung bis auf Weiteres nach hinten schieben“, meinte Bürgermeisterin Anette Schmidt. In der nächsten Zeit seien hohe Ausgaben für Bauarbeiten und die neue Küche fällig. Die Gestaltung des Außenspielbereichs für die Ü3-Kinder und die Anschaffung eines Sonnenschutzes für den Außenspielbereich des Kindergartens werde als wesentlich dringlicher angesehen.

Der Gemeinderat bewilligte darüber hinaus einstimmig eine FSJ-Stelle in der Kita St. Anna in Gerchsheim. Die Bewerberin stammt aus der Gemeinde und wird die Stelle im September antreten.

