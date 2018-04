Fahrzeug überschlägt sich

Anzeige

Großrinderfeld/Ilmspan.Weil er mit seinem Opel Corsa auf der Kreisstraße 2811 von Schönfeld in Richtung Paimar aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam, verletzten sich der 29-jährige Fahrer, seine 26-jährige Beifahrerin und eine 37-jährige Mitfahrerin schwer. Der Wagen fuhr, nachdem er von der Straße abgekommen war, zunächst durch ein Gebüsch. Beim Versuch des Fahrers wieder auf die Fahrbahn zu lenken, überschlug sich der Wagen und kam schließlich entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung rechts neben der Straße auf den Rädern zum Stillstand. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Opel entstand Totalschaden.