Feuer und Flamme sein für Gott

Anzeige

Schönfeld.32 junge Christen erhielten in der Pfarrkirche St. Vitus in Schönfeld das Sakrament der Firmung durch den ehemaligen Erzbischof Robert Zollitsch. Eigentlich wollte Zollitsch die jungen Christen bereits vorher in einem gemeinsamen Gespräch kennenlernen, aber an einem Freitag, dem 13, ohne abergläubisch zu sein, sollte das nicht klappen. Denn Robert Zollitsch stand im Stau . . . Umso größer war die Freude, als der Bischof pünktlich zum Gottesdienst von Pfarrer Dr. Damian Samulski begrüßt wurde.

Die Schönfelder Musikanten begrüßten musikalisch auf dem Kirchenvorplatz, Bischof Robert Zollitsch war darüber sehr erfreut. Gemeinsam mit den Firmanden und deren Firmpaten wurde ins Gotteshaus eingezogen. Dort wurde der Gottesdienst vom Gerchsheimer Projektchor unter der Leitung von Ursula Leicht mitgestaltet, dazu Arno Leicht an der Orgel.

„Feuer und Flamme für Gott“ war das Motto der Firmung. Die Vorbereitung hatte erstmals zwei große Säulen, Projekte und Bausteine. Projekte in den einzelnen Pfarrgemeinden sollten den Firmanden die vielseitigen Möglichkeiten aufzeigen, wie sich Christen vor Ort für ihren Glauben einbringen können. In einzelnen Bausteinen wurden Erfahrungen des Glaubens gemacht, Firmbegleiter und Baustein-Leiter begleiteten dies. So empfingen die 32 jungen Christen und eine erwachsene Christin gut vorbereitet das Sakrament. Der Gottesdienst wurde von den Firmanden mitgestaltet, es war zu spüren, dass sie mit ganzem Herzen bei der Sache waren. rege