Fleckis Flugkünste bewundert

GErchsheim.Die Hubertusmesse des Kreisjagdvereins Tauberbischofsheim fand in der Kirche in Gerchsheim statt.

Zur Eröffnung des Gottesdienstes erklangen bereits die Parforcehörner der Jagdhornbläser des Kreisjagdvereins und begrüßten die vielen Besuchern.

Zelebriert wurde die Messe von Pfarrer Damian Samulski, musikalische Umrahmung von den Jagdhornbläsern des Vereins.

Nach der Messe fand man sich in der Turn- und Festhalle Gerchsheim zur Hubertusfeier ein. Der Kreisjägermeister würdigte in seiner Ansprache die vielen Helfern, vor allem Matthias und Barbara Hörning, Thomas und Hubert Schlusche und Ludwig Sachs. Dann wurden die Jungjäger zum Jäger geschlagen und nahmen ihren Jägerbrief entgegen. Am Ende konnten die Gäste noch „Flecki“ einen Fleckenuhu bei seinen Flugkünsten beobachten.

Wer Interesse hat, beim nächsten Jungjägerkurs ab Mai teilzunehmen, kann sich im Internet unter www.kjv-tbb.de oder beim Leiter der Jagdschule, Hubert Hartnagel, E-Mail: kreisjaegermeister@kjv-tbb.de melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018