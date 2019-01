Führungsmannschaft in den Ämtern bestätigt

Großrinderfeld.Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins „Liederkranz“ Großrinderfeld wurde das Führungsteam für weitere drei Jahre von den Mitgliedern des Vereins einstimmig erneut wiedergewählt.

Der Abend begann mit einem Gottesdienst für alle Mitglieder des Vereins, den der Chor „Haste Töne“ mit drei Liedbeiträgen mitgestaltete. Anschließend folgte die Jahreshauptversammlung in der Aula der Grundschule.

Die zahlreiche Beteiligung des ehemaligen Männerchores freute die aktiven Mitglieder des Chores „Haste Töne“ sehr. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Martina Hammerich überbrachte Walter Lutz als Vertreter der Gemeinde seine Grüße und dankte den Chormitgliedern für deren Engagement im Chor und für die Tradition des Singens, die der Chor in der Gemeinde lebendig halte.

Nach der Totenehrung und Informationen über die Mitgliederbewegung durch den Vorsitzenden Harald Reinhart, bedankte sich Chorleiter Klaus Günther bei seinem Chor für das zurückliegende Jahr und erwähnte besonders das Konzert „Sommernacht am Beilberg“ in Großrinderfeld als eines seiner Highlights 2018. Sein Traum und Wunsch, in der Natur zu singen, sei damit erfüllt worden. Nicht nur bei ihm, auch bei den zahlreich anwesenden Gästen des Abends und den Sängern des Chores „Haste Töne“ selbst bleiben die Lieder an diesem Sommerabend ein unvergessliches Erlebnis.

Nach dem Bericht über die Aktivitäten 2018, vorgetragen durch Schriftführerin Kirstin Schmitt, erfolgte die Präsentation der Jahresrechnung durch Kassenwart René Both und die einstimmige Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung. Vor der Durchführung der turnusgemäß alle drei Jahre stattfindenden Neuwahl des Vorstands informierte der Vorsitzende Gerhard Banzer über eine Änderung der Zusammensetzung im künftigen Beirat des Vereins. Einstimmig wurde die Reduzierung auf je ein Mitglied aus dem Chor „Haste Töne“ und aus den passiven/fördernden Mitgliedern angenommen.

Bei der anschließenden Neuwahl wurden die nachfolgenden Personen einstimmig in ihre Ämter wieder gewählt: Das Vorstandsteam mit den drei gleichberechtigten Vorsitzenden Martina Hammerich, Gerhard Banzer, Harald Reinhart, Kirstin Schmitt als Schriftführerin, René Both als Kassenwart, Christiane Behringer und Yvonne Fiederling-Seubert als Kassenprüferinnen, Gerhard Dürr und Klaus Kleinhans als Fahnenabordnung.

In den Beirat wurden Bernhard Dürr für den Chor „Haste Töne“ gewählt sowie Meinhard Spang für den Bereich der passiven/fördernden Mitglieder.

Zum Ende der Versammlung wurden Thomas Hammerich und Joachim Oberst aus dem Vorstand verabschiedet. Sie erhielten für ihr Engagement ein Weinpräsent, wie auch alle Mitglieder, die sich im vergangenen Jahr und besonders in der Vergangenheit für den Verein eingebracht haben.

Bevor es zum geselligen Teil nach Abschluss der Zusammenkunft überging, informierte das neu gewählte Vorstandsteam die Mitglieder über Termine und geplante gemeinsame Unternehmungen im laufenden Jahr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019