Gemeinderat entscheidet über Betreuungsvarianten

Grorßinderfeld.Neben der Entscheidung über die Zukunft der Kita St. Laurentius in Ilmspan entschied der Gemeinderat bei der Sitzung auch über die Varianten für die Standorte Großrinderfeld, Gerchsheim und Schönfeld. In Gerchsheim wird es künftig eine gemischte Gruppe mit Regelgruppe, verlängerter Öffnungszeit und Ganztagsbetreuung geben. Zudem wird mit einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit maximal 25 Kindern, einer altersgemischten Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (14 Kinder über drei Jahren und vier Zweijährige) sowie einer Krippengruppe mit zehn Kindern geplant. In Großrinderfeld soll es fünf Gruppen geben: Eine zeitgemischte Gruppe mit 20 Kindern, eine halbe Ganztagesgruppe mit zwölf Kindern zeitgemischt mit verlängerten Öffnungszeiten und Regelbetrieb (davon fünf in Ganztagesbetreuung), eine zeitgemischte Gruppe mit 25 Kindern und verlängerten Öffnungszeiten bzw. Regelbetrieb, eine Krippengruppe mit zehn Kindern und eine Krippengruppe mit fünf Kindern als halbe Belegung in der aktuellen Öffnungszeit oder Ganztagesbetreuung.

In Schönfeld wird mit einer altersgemischten Gruppe geplant. chk

