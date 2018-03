Helfer sammelten viel Unrat

Anzeige

Gerchsheim.Zahlreiche Helfer kamen zum Umwelttag in Gerchsheim unter dem Motto „Wir räumen auf - ich bin dabei“ organisiert vom Obst- und Gartenbauverein Gerchsheim. Die Aufräumaktion in und um den Ort findet jedes Jahr im Frühjahr statt und erstaunlich viele junge Helfer, auch Kinder, sammeln Abfall, Unrat in Hecken, am Wegesrand in bepflanzten Anlagen und am Wegesrand.

Erich Erlenbach, Vorsitzender des Vereins, hieß die freiwilligen Helfer, die in großer Zahl dem Aufruf gefolgt waren, willkommen. Nicht nur Vereinsmitglieder, jeder könne helfen. Di Jugendfeuer sei seit einigen Jahren immer vertreten, so Erlenbach. Der Vorsitzende freute sich über die Resonanz, die zum Abschluss mit einer gemeinsamen Brotzeit am Vereinsheim ausklang.

Diese Aktion, die schon zur Tradition geworden ist, bringe viel. Nicht nur sackweise Müll, der abtransportiert wurde. Auch ein geändertes Wegwerfverhalten können beobachtet werden.