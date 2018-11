Historische Gebäude beschildert

Großrinderfeld.Die Auftaktveranstaltung zu den Taubertäler Wandertagen 2019 soll in Ilmspan stattfinden. Bei der Jahreshauptversammlung des Heimat-und Kulturvereins im Gasthof „Badischer Hof“ in Gerchsheim sprachen sich die Mitglieder dafür aus. Neben dem Rückblick bestimmten auch Neuwahlen den Verlauf.

Vorsitzender Dr. Jürgen Gernert ging in seinem Bericht auf die zahlreichen Aktionen im vergangenen Jahr ein. Vor allem die Organisation für die Aktivitäten beim Bauernmarkt der Gemeinde nahm großen Raum bei den Besprechungen ein. Gernert bezeichnete die Teilnahme als großen Erfolg und dankte allen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz, allen voran Michael und Monika Hörner, in deren Scheune der HKV sein Angebot offerierte. „Ohne das Engagement aller wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen“, so Gernert.

Ein weiteres wichtiges Projekt war in seinen Augen die Beschilderung historischer Gebäude in Großrinderfeld. Unterstützt durch die Leader-Förderung und der Gemeinde sei hier Großartiges geleistet worden. Besonders hob er Rudolf Geiger, den er als unermüdlichen Motor des Vereins nannte, für die Texte und Christoph Kraus für die Umsetzung hervor. Geiger unterstrich die Bedeutung der Maßnahme, die man 2019 für die übrigen drei Ortsteile umsetzen wolle.

An den Taubertäler Wandertagen war man unter Federführung von Siegfried Schultheiß mit einer Wanderung von Großrinderfeld zu den Weinbergen am Beilberg beteiligt, was sehr guten Anklang fand. Die Mitglieder haben zudem an zahlreichen Veranstaltungen des Frankenbunds teilgenommen. Mehrere Delegierte besuchten auch den Bundestag in Tauberbischofsheim.

In Vertretung von Schriftführer Friedhelm Schwind, der längere Zeit krankheitsbedingt nicht an den Vereinsaktivitäten teilnehmen konnte, ging Rudolf Geiger auf die Vorstandssitzungen ein. Er erwähnte den Bauernmarkt, die Taubertäler Wandertage sowie das Pfarrfest in Ilmspan nach der Renovierung der Barockkirche, verbunden mit der Herausgabe des neuen Kirchenführers für die Pfarrkirchen Ilmspan und Großrinderfeld.

Kassenwart Erhard Sack stellte die Zahlen vor. Kassenprüfer Hubert Kraus, der mit Bernd Leuchtweis die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine ordentliche Buchführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Grünes Licht gab die Versammlung zur Auftaktveranstaltung der Taubertäler Wandertage, die am 11. Oktober 2019 stattfinden soll. Das Ansinnen der Gemeinde, die Ortsteile und auch das kulturelle Erbe zu präsentieren, teilt man. Die Mitglieder sprachen sich für eine Wanderung rund um Ilmspan mit Besuch der Barockkirche aus.

Bei den Neuwahlen wurde einstimmig Jürgen Gernert als Vorsitzender bestätigt. Ihm zur Seite steht künftig Rudolf Geiger. Neuer Schriftführer ist Michael Scheiner, Kassenwart bleibt Erhard Sack. Als Beisitzer gehören Monika Hörner, Heinrich Müller, Bernhard Klug und Norbert Deckert dem erweiterten Vorstand an. Die Revisoren Hubert Kraus und Bernd Leuchtweis wurde einstimmig bestätigt. Pressebeauftragte ist Diana Seufert, Vereinsheimwart bleibt Klaus Leuchtweis.

In Fachgruppen soll vertieft die Arbeit für den Erhalt des Kulturguts in der Gemeinde geleistet werden. So sollen Aktionen konzentriert und auf verschiedene Schultern verteilt werden. In die AG Medien wurden Caroline Lang und Christoph Kraus gewählt. Der AG Festausschuss gehören Michael Hörner, Bernhard Klug, Klaus Leuchtweis sowie Hildegard und Hans Szeitzam an. Die AG Kulturwanderwege besteht aus Bernd Leuchtweis, Walter Lutz, Klaus Leuchtweis und als Berater Siegfried Schultheiß.

Zudem wurden Arbeitsgruppen für Ilmspan mit Bernhard Klug und Hubert Kraus sowie Schönfeld mit Karl Fleischmann und Norbert Deckert ins Leben gerufen. Der AG Gerchsheim gehören Leo Geiger, Hermann Leibold sowie Diana und Wolfgang Seufert an. Sie sollen sich um das Projekt zur Beschilderung der Ortsteile kümmern. Neben der Ortsbeschildung steht 2019 ein weiteres Projekt ins Haus: Die Chronik soll angegangen werden. Die Gemeinde habe finanzielle Unterstützung zugesagt.

Den Abschluss machte ein Kurzvortrag von Dr. Christina Bergerhausen. Die Geschäftsführerin des Frankenbunds ging auf das Thema Vereinshaftpflicht ein. So seien alle angeschlossenen Gruppen über die Versicherung des Frankenbundes abgedeckt, wenn es sich um Veranstaltungen im Sinne des Vereinszwecks handelt. Bei konkreten Fragen könne man sich direkt an sie wenden. „Damit sind die Vereine auf der sicheren Seite und brauchen keine eigene Haftpflichtversicherung“, so die geschäftsführerin. hkv

