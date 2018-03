In der Ortschaft Unrat gesammelt

Anzeige

Großrinderfeld.Den Ort auf Vordermann bringen, damit der Frühling kommen kann, darum ging es bei einer großen Gemeinschaftsaktion von zirka 30 Kindergartenkindern, Grundschulkindern, Jugendlichen der Jugendfeuerwehr und Eltern. Unter Federführung des Ortschaftsrates Großrinderfeld wurden zwei Großgruppen gebildet. Jede Gruppe wurde von einem Traktor mit Anhänger begleitet. Entlang der Straßen, an öffentlichen Plätzen, Hecken und Pflanzbeeten wurde Unrat gesammelt und anschließend am Bauhof entsorgt. Beeindruckend war, mit welcher Begeisterung die Kinder bei der Sache waren. Zum Abschluss gab es einen kleinen Imbiss im Feuerwehrgerätehaus, wie es abschließend in einem Bericht des Ortschaftsrats Großrinderfeld heißt.