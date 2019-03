In Kirche und Kommune sehr aktiv

Großrinderfeld.Als junges Paar sind sie als Lehrer im Schulhaus nach Ilmspan gezogen. Dieser Satz reicht aus, um in Großrinderfeld schnell zu erfahren, wer gemeint ist: Brigitte und Friedbert Günther. Sie feiern am morgigen Sonntag das Fest der diamantenen Hochzeit. Die beiden Pädagogen sind vielen gut bekannt, waren sie doch jahrzehntelang im Lehrberuf tätig und begleiteten zahlreiche Heranwachsende Großrinderfelder auf ihren Lebensweg.

Das Paar ist sehr dankbar, diesen Tag gemeinsam feiern zu dürfen. Ein wenig ruhiger und in einem kleineren Rahmen, als vor zehn Jahren die goldene Hochzeit gefeiert wurde, will man dies tun. Umso mehr freuen sich beide darüber, Fest nun mit ihrer Familie und einigen Freunden erleben zu dürfen.

Friedbert Günther wurde als Sohn eines Lehrers in Mosbach geboren. Er wuchs im kleinen fränkischen Dorf Poppenhausen auf und ging dort in die Grundschule. Danach besuchte er das Gymnasium in Tauberbischofsheim, absolvierte 1955 dort sein Abitur und studierte anschließend in Heidelberg Pädagogik.

Während des Studiums lernte er seine Kommilitonin Brigitte Sonnberger kennen. Sie war in Kaplitz (Böhmerwald, heutiges Tschechien) geboren und kam 1945 durch Flucht und Vertreibung über Österreich nach Walldürn. Dort fand sie mit ihrer Familie eine neue Heimat. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Buchen studierte auch sie in Heidelberg, wo sich die Wege des Paares erstmals kreuzten. Sie verliebten sich und nach dem abgeschlossenen Examen war es für beide klar, dass sie heiraten würden. Friedbert Günther erhielt eine Lehrerstelle in Schlossau, während seine Frau Brigitte in Uissigheim eingesetzt wurde. 1958 wurde Verlobung gefeiert und ein Jahr darauf gaben sich beide in der Wallfahrtskirche in Walldürn das Ja-Wort.

Vom Alleinlehrer zum Schulleiter

Ilmspan wurde für das Paar zu einer neuen Heimat. Hier wurde Friedbert Günther zunächst Alleinlehrer, dann Schulleiter. Die Wohnung des Paares war über der Schule, der Lehrer war für alles verantwortlich, was die Schule betraf. In Ilmspan wurden auch die vier Kinder Jutta, Klaus, Astrid und Johannes geboren. Hier verlebte man die ersten Jahre als Ehepaar und fand viele gute Nachbarn und Freunde, die den Lebensweg des Paares bis heute begleiten.

1971 wurde die Ilmspaner Schule geschlossen, und sowohl als Lehrer wie auch mit der Familie kam die Zeit der Neuorientierung. Nach einigen Jahren in Gerchsheim als Lehrer wählte Friedbert Günther Großrinderfeld als Schulort und dort baute die Familie auch 1974 ihr eigenes Haus.

Großrinderfeld ist neue Heimat

Großrinderfeld wurde neuer Lebensmittelpunkt und auch eine neue Heimat, denn das Ehepaar Günther engagierte sich sowohl in der politischen Gemeinde wie auch in der Pfarrgemeinde.

Friedbert Günther übernahm neben seiner Lehrtätigkeit Aufgaben als Organist und Chorleiter. Brigitte Günther war als Gemeinderätin aktiv, ebenso wie im Frauenkreis. Ab 1975 hatte sie wieder nach einer 15 Jahre langen Familienpause begonnen, in ihrem Beruf zu arbeiten, ab 1975 war sie in Teilzeit meist in Gerchsheim als Lehrerin tätig.

Der Jubilar blieb als Lehrer Großrinderfeld treu. In der neu gebauten Grundschule wirkte er als Schulleiter bis zu seinem Ruhestand 1997. Der ließ das Paar aber nicht rasten und ruhen, beide waren lange Zeit weiterhin ehrenamtlich tätig. Als Chorleiter in Ilmspan war Friedbert Günther über 50 Jahr aktiv, 2011 hat sich der Chor auch mangels Sängernachwuchs aufgelöst. In Großrinderfeld war er etwa 30 Jahre lang Organist. Nicht genug der Aktivitäten, Friedbert Günther leitete Jahrzehnte lang die Außenstelle der Volkshochschule in Großrinderfeld und er war 30 Jahre lang Vorsitzender des Lehrersingkreises in Tauberbischofsheim, bis dieser 1998 aufgelöst wurde.

Das Hobby von Brigitte Günther ist die Kunstgeschichte. Gelegentlich macht das Paar auch heute noch kleinere Bildungsreisen. Vor 14 Jahren gründete sie eine „Komm-mit-Gruppe“, in der sich meist alleinstehende Frauen zweimal im Monat treffen. Den Frauen galt ihr Engagement schon immer, über 20 Jahre leitete sie den Frauenkreis in Großrinderfeld.

Ehrenamtspreis erhalten

Bei diesen vielen Tätigkeiten, haben Brigitte und Friedbert Günther bereits den Ehrenamtspreis von der Gemeinde Großrinderfeld erhalten.

Wo bieb da noch Zeit für andere Hobbys ? Doch auch dafür gab es immer wieder Gelegenheit und auch heute pflegt man diese noch. Täglich wird ein Spaziergang gemacht, als kleiner Beitrag zur Fitness. Schwimmen insbesondere in den Sommermonaten gehört zu den regelmäßigen Hobbys und ab und an ein Tag im Thermalbad.

Mit dem Wohnwagen zum Nordkap

An erster Stelle steht jedoch die Familie. Für die neun Enkelkinder nimmt man sich immer Zeit, ebenso wie für die Reiseleidenschaft. Früher mit vier Kindern war der Urlaub mit dem Wohnwagen an erster Stelle gestanden. Einmal ging die Fahrt sogar zum Nordkap – unvergessliche 10 000 Kilometer wurden zurückgelegt.

Heute hat das Paar immer noch Ziele. Die Gesundheit ist es nun, die dem Paar treu bleiben muss, damit die Pläne und Ideen verwirklicht werden können.

