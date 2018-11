Investition in die Sicherheit der Bürger

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Großrinderfeld schreitet weiter voran. Der Gemeinderat vergab am Dienstag Gewerke für rund eine Million Euro.

Großrinderfeld. „Für die Gemeinde ist es eine enorme Investition. Und für die Bürger ein großer Schritt in Sachen Sicherheit“, machte Bürgermeisterin Anette Schmidt deutlich. Mehr als 1,7 Millionen Euro steckt man in das neue Feuerwehrgerätehaus im Gewerbegebiet „Boppbrunn“.

Nach dem Spatenstich im Sommer für die Erschließungsarbeiten dort, hat der Gemeinderat bei der Sitzung am Dienstag im Rathaus Großrinderfeld nun im ersten Block die Rohbauarbeiten und die technischen Gewerke ausgeschrieben. Derzeit laufen die Tiefbauarbeiten, im Frühjahr soll der Rohbau starten. Ab 2020 werden dort drei Fahrzeuge sowie die technische Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr untergebracht sein.

Bernd Reinhart vom Architekturbüro „bauwerk 4“ ging kurz auf die einzelnen Gewerke ein, die fast alle einstimmig vergeben wurden. Die Rohbauarbeiten einschließlich der Bodenbelagsarbeiten für die Halle und die Straßenbauarbeiten für den Neubau wurden an die Firma Blank aus Helmstadt zur Angebotssumme von 616 768 Euro vergeben. Die Zimmererarbeiten wird die Firma Rudorfer aus Tauberbischofsheim zum Preis von 27 090 Euro übernehmen, ebenso die Flachdacharbeiten zum Preis von 52 146 Euro.

Die Arbeiten für die Dachdeckerarbeiten gingen an die Firma Aeckerle Holzbau aus Königshofen für 26 294 Euro. Günstigste Bieterin bei den Glaser- und Raffstorearbeiten war die ortsansässige Firma Michel Franz zum Preis von 24 337 Euro.

Für die Blitzschutzarbeiten war die Firma Hass Solar Photovoltaikanlagen aus Königheim die günstigste Bieterin. 8254 Euro schlagen hier zu Buche.

Gleich bei mehreren Gewerken war die Firmengruppe Heer aus Gerchsheim günstigste Bieterin. Die Flaschnerarbeiten wurden zum Angebotspreis von 9078 Euro vergeben, die Heizungsinstallation zum Preis von 51 806 Euro. Die Sanitärinstallationsarbeiten sollen zum Preis von 73 672 Euro von der Firmengruppe Heer erledigt werden, die Lüftungsinstallationsarbeiten zum Preis von 22 691 Euro.

Nur ein Angebot gab es bei den Glaser- und Metallbauarbeiten. Den Zuschlag erhielt die Firma Mannl Stahl- und Metallbau aus Kreuzwertheim mit 94 572 Euro. Auch hier sprach Reinhart von einer „beträchtlichen Überschreitung der Kosten“. Allerdings sah er keine Besserung der Marktlage.

Aufgehoben wurde dagegen die Ausschreibung für das Gewerk Elektroinstallationsarbeiten. Reinhart plädierte für diesen Schritt, weil das einzige eingereichte Angebot die errechneten Kosten um rund 50 Prozent überschreite. Durch eine neuerliche Ausschreibung erhoffe man sich bessere Konditionen, „die nicht so stark jenseits des Budgets liegen“, so Reinhart.

Zufrieden mit den Ergebnissen der Submission war die Bürgermeisterin trotzdem, auch wenn man eine Überschreitung der errechneten Kosten hinnehmen müsse. „Wir haben für alle Gewerke Angebote erhalten. Das ist bei der aktuellen Auftragslage der Handwerker nicht immer so.“

Im Vergleich zum Förderantrag liege man zwar mit rund 14 Prozent über der Kostenrechnung. Allerdings seien diese Zahlen mittlerweile zwei Jahr alt.

In einem zweiten Vergabeblock sollen dann die Arbeiten für die Ausbaugewerke und die Fassade zum Zuge kommen. Rund 700 000 Euro werden dafür kalkuliert.

Vergeben wurden vom Großrinderfelder Gemeinderat auch die Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets „Geißgraben II“ in Gerchsheim. Den Zuschlag für den Tiefbau erhielt die Firma Johann Pfeuffer aus Reichenberg zum Preis von 386 074 Euro. Begonnen werden soll im Frühjahr.

„Wir liegen deutlich unter der Kostenschätzung“, freute sich Anette Schmidt. Wie die Rathauschefin erklärte, soll an der Wendeplatte für einen Gewerbetreibenden eine Seitenstraße gebaut werden, um die Zulieferung zu erleichtern. Da die Straße für die künftige Erweiterung benötigt werde, hatte man keinerlei Diskussionsbedarf. Wegen der topographischen Lage verzichte man bei der Erschließung jedoch auf Abwasserkanäle, so Schmidt. Zudem soll für ein rund 7000 Quadratmeter großes Grundstück die Erschließung erfolgen. So kann sich ein ortsansässiges Unternehmen vergrößern.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018