Irrungen und Wirrungen mit einem Hypochonder

SCHÖNFELD.Zweimal ein volles Haus hatten die Schönfelder Theaterspieler mit ihrem Stück „Suche Mann für meine bessere Hälfte“. Mit dem lustigen Bauernschwank stehen in diesem Jahr die Laienschauspieler aus Schönfeld auf der Bühne.

Lachsalven sind garantiert, wenn die Schönfelder auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ stehen. Max Prossel, Jungbauer vom Prosselhof, ist zum Leidwesen seiner jungen Frau Rosa und seines Vaters Franz ein ausgemachter Hypochonder. Unterstützt in seinen eingebildeten Krankheitsleiden wird das „Sensibelchen“ Max von seiner geliebten Tante Irmine. Sie ist eine eingefleischte und resolute Jungfer, die Max aufgezogen und natürlich mehr als verzogen hat. So hütet Max tagelang das Bett, badet in Selbstmitleid und kommt aus seinem alten ausgedienten Nachthemd gar nicht mehr heraus, während die ganze Arbeit auf dem Prosselhof für Franz, Rosa und die Magd Brunni kaum mehr zu bewältigen ist. Da ist guter Rat teuer.

Viel Situationskomik

Wie heilt man einen eingebildeten Kranken, der eigentlich fit und putzmunter ist? Sogar Gemeindeschwester Agate „die Rabiate“ ist nach eingehenden Untersuchungen mit ihrem Latein am Ende. Max ist mittlerweile fest davon überzeugt, todkrank zu sein. Seine dauerbelegte Zunge, sein übler Mundgeruch sowie seine „Hühnerbrust“ sind für ihn klare Anzeichen auf sein baldiges Ableben.

Auf den Rat seines „Freundes“, des Viehhändlers Anton, beschließt Max nun einen Nachfolger für seinen Hof zu suchen, der am besten gleich auch seine „bessere Hälfte“, seine Frau Rosa, mit übernehmen soll. Der hatte es schon lange auf Rosa abgesehen, aber so einfach geht die Geschichte nicht aus.

So gibt’s unter der Regie von Rudi Schlagmüller mit den Laienschauspielern Stefan Deckert, Christina Kuhn, Andreas Deckert, Eva Lesch, Martina Schmitt, Wolfgang Nahm, Barbara Keller, Dominik Deckert und Brigitte Deckert allerhand zu erleben auf dem „Prosselhof“. Die Komödie im Dorfgemeinschaftshaus hat wieder einmal den bekannten Witz und die Situationskomik, die den Schönfeldern quasi auf den Leib geschrieben ist. rege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018