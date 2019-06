Jede Hilfe kam zu spät

Gerchsheim.Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Freitag zwischen 17 und 18.15 Uhr in Gerchsheim. Ein 54-Jähriger führte offenbar Arbeiten an seinem in der Garage befindlichen Pkw aus. Hierzu bockte er das Auto mit einem Wagenheber auf und gelangte so unter den Pkw. Aus bislang noch ungeklärter Ursache rutschte der Pkw nach unten weg und klemmte den Mann unter sich ein. Er wurde von Angehörigen kurze Zeit später leblos unter dem Pkw aufgefunden. Nachdem es nicht gelang, den Eingeklemmten unter dem Auto hervorzuziehen, wurden zwei Nachbarn alarmiert, die beherzt Hilfe leisteten. Mit vereinten Kräften und einem zweiten Wagenheber gelang es, den Mann unter dem Pkw zu bergen. Eintreffende Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Angehörigen wurden vorläufig von einem Notfallseelsorger betreut.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.06.2019