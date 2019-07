Kanalsanierung wird unterstützt

Das Land stellt eine Fördersumme von rund 680 000 Euro für die Kanalsanierung in Schönfeld zur Verfügung.

Schönfeld. Regierungspräsident Wolfgang Reimer hat grünes Licht für die Auszahlung von Landesmitteln für Kanalsanierungsmaßnahmen in der Gemeinde Großrinderfeld gegeben. Mit dem Landeszuschuss in Höhe von rund 682 600 Eu-ro sollen über 650 Meter Kanal in Schönfeld saniert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich freue mich, die Gemeinde Großrinderfeld erneut beim Erhalt der Abwasserbeseitigungsanlagen unterstützen zu können“, so Regierungspräsident Reimer anlässlich der Freigabe der Fördermittel. „Gerade für Flächengemeinden im ländlichen Raum ist es oft nicht einfach, die hohen Investitionen für die Abwasserbeseitigung ohne Zuschüsse zu tätigen. Mit den Landesmitteln können wir dazu beitragen, die Bürgerinnen und Bürger vor unzumutbar hohen Gebühren- und Beitragsbelastungen zu verschonen.“

Das Land unterstützt mit den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft Kommunen und kommunale Zweckverbände unter anderem bei der Umsetzung von kommunalen Abwasserbeseitigungsmaßnahmen. Über eine Härtefallregelung in dieser Richtlinie können Kommunen, die ein effektives Wasser- und Abwasserentgelt von 6,90 Euro pro Kubikmeter erreichen oder überschreiten, in Einzelfällen eine Zuwendung für Kanalsanierungs- und Kanalerneuerungsmaßnahmen erhalten.

Im Regierungsbezirk Stuttgart sind laut Pressemitteilung für das Jahr 2019 insgesamt rund 22 Millionen Euro Fördermittel für die Umsetzung von kommunalen Abwassermaßnahmen bereitgestellt worden. Damit könne an vielen Stellen der Ausbau und die Modernisierung von Abwasserbeseitigungsanlagen umgesetzt werden. rp

