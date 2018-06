Kirchenführer wird vorgestellt

Anzeige

Ilmspan.Zur Jubiläums- und Einweihungsfeier der Pfarrkirche St. Laurentius in Ilmspan bringt der Heimat- und Kulturverein der Gemeinde Großrinderfeld für die zwei Barockkirchen in der Gemeinde einen kunstgeschichtlichen Kirchenführer heraus.

Die Kirche St. Laurentius in Ilmspan wurde im Jahr 1767 und die Kirche St. Michael in Großrinderfeld im Jahr 1777 erbaut. Dr. Verena Friedrich, Kunsthistorikerin an der Universität Würzburg, ist die Autorin des Kirchenführers und hat, als Vorsitzende der Frankenbund-Gruppe Würzburg den Verein (der ebenfalls dem Frankenbund angehört) schon vor acht beziehungsweise fünf Jahren mit ihren Führungen in diesen Kirchen unterstützt.

Zur bevorstehenden Jubiläumsfeier am Sonntag, 10. Juni, in Ilmspan kann dieser Kirchenführer erworben werden: um circa 11.30 Uhr nach den Pontifikalamt am Ausgangsbereich der Kirche sowie um circa 16 Uhr beim Vortrag von Dr. Friedrich in/vor der Kirche.