Konstruktive Zusammenarbeit ausbauen

Großrinderfeld.Das Stadtwerk Tauberfranken ist seit 1996 fester Partner der Gemeinde Großrinderfeld in Sachen Erdgasversorgung. In dieser Zeit wurde das Erdgasnetz zügig auf- und ausgebaut. Die bewährte Zusammenarbeit geht nun in die Verlängerung.

Die Geschäftsführer des Stadtwerks, Paul Gehrig, und Dr. Norbert Schön, bedankten sich bei Bürgermeisterin Anette Schmidt, die vor kurzem die Verlängerung des Konzessionsvertrages mit dem Stadtwerk Tauberfranken besiegelte. „Wir haben bei vielen Projekten konstruktiv und erfolgreich zum Wohle der Gemeinde Großrinderfeld zusammengearbeitet und werden dies auch in Zukunft weiterhin tun“, so Bürgermeisterin Schmidt. stw

