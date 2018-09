Kontrollschacht soll Sachlage klären

Der neue Kanal in der Gerchsheimer Straße in Schönfeld läuft über. Ein Anwohner ist schon dreimal „abgesoffen“ und machte seinem Ärger nun vor dem Gemeinderat Luft

Schönfeld. Mit markigen Sprüchen und entsprechender Lautstärke machte ein Bürger der Großgemeinde Großrinderfeld in der Fragestunde innerhalb der Gemeinderatssitzung seinem Ärger Luft.

Es geht um die Kanalanbindung seines Hauses in Schönfeld. Im Rahmen des Neubaus des Kanals in der Gerchsheimer Straße war sein Zulauf-Kanal von der Füllersgasse ebenfalls neu verlegt worden. Seine alte Anbindung lief unter einem Privatgrundstück hindurch und dort war keine Grunddienstbarkeit eingetragen, also keine rechtsgültige Erlaubnis, dass der Entwässerungskanal unter dem Grundstück durchgeführt werden darf.

Bisher war das Grundstück mit dem Kanaldurchlauf unbebaut, in Kürze soll sich das aber ändern. Allein aus diesem Grund schien es schon notwendig, den Kanalverlauf zu ändern. Dies konnte der Anwohner nicht verstehen. Über 30 Jahre habe es mit der Kanalführung keine Probleme gegeben, führte er an. Seit der Umlegung des Kanals sei er in seinem Haus schon dreimal „abgesoffen“, sprich der Rückstau wegen Verstopfung hatte das Wasser in das Haus zurück gedrückt und durch Toilette und andere Abflüsse im Haus verteilt.

Der Hausbesitzer war bereits beim ersten Mal bei der Gemeinde vorstellig geworden und hatte sein Leid geklagt. Er macht die Baufirma und das beauftragte Ingenieurbüro für seinen Schaden verantwortlich. Die hätten ihre Arbeit nicht vorschriftsmäßig erfüllt.

Er arbeite selbst am Bau und könne das beurteilen, führte er aus. Tatsächlich, so Bürgermeisterin Anette Schmidt war bei den Kanalarbeiten von einem Gefälle zum Hauptkanal von 0,5 Prozent ausgegangen worden. Dies sei völlig ausreichend, hatte ihr damals das Ingenieurbüro versichert.

Ob diese 0,5 Prozent auch wirklich erreicht werden, bezweifelt der Anwohner.

Bei einer Kanalbefahrung mit einer Kamera, in Anwesenheit eines Mitarbeiters der Baufirma und der Gemeinde, war zwischen den verschiedenen Rohren ein Versatz von einem Zentimeter festgestellt worden. Eine vorherige Kanalbefahrung, so der Vorwurf des Anwohners, werde unter den Tisch gekehrt, weil da keine Mitarbeiter der Gemeinde und der Baufirma anwesend waren.

Tatsächlich, so gibt die Bürgermeisterin zu, hatte es damals Kommunikationsprobleme gegeben. Sowohl die Gemeinde als auch die Baufirma warteten auf den Anruf des Kanalbefahrers, wann sie genau an der Straße sein müssen. Dieser Anruf unterblieb, so dass nur der Hausbesitzer zugegen war. Der vermutet dahinter Absicht und äußerte dies auch sehr heftig in der Gemeinderatssitzung. Seine Kanäle im Haus seien sauber, wiederholte er immer wieder. Und doch hatte sich bei der letzten Reinigung des Kanalnetzes durch Gemeindearbeiter eine Urinplatte gezeigt. Der Hausbesitzer ist der einzige Einleiter in den Kanal, so dass die Vermutung nahe liegt, dass die Platte sich aus seinem Hauskanal gelöst hat.

Die Situation ist verfahren, zumal die Gemeinde trotz gegenteiliger Auffassung des Hausbesitzers alles in ihrer Macht Stehende unternommen hat, um die Situation zu entschärfen. Der gemeindliche Bauhof war des Öfteren vor Ort und hat den Kanal gespült, damit keine Verstopfung mehr auftreten kann. Außerdem wurde dem Hausbesitzer zugesagt, dass man einen Kontrollschacht anbringen werde, um genau zu klären, wo die Verstopfung herkomme.

Die Zusage kam Anfang August nachdem er einen Anwalt eingeschaltet hatte, so der Hausbesitzer. Bis jetzt sei aber noch nichts passiert. Schmidt begründete dies mit der Arbeitsüberlastung der Baufirma, die den Schacht aus Kulanzgründen erstellen will, und mit der nicht möglichen Zufahrt zum Kanal, da der Hausbesitzer an anderer Stelle selbst eine Baustelle eingerichtet hatte. Die sei nun abgeschlossen berichtete er und nun müsse die Baufirma unverzüglich kommen.

Bürgermeisterin Schmidt sagte ihm in der Sitzung nochmals zu, dass der Bauhof auch in Zukunft den Kanal regelmäßig spülen wird und dass der Kontrollschacht in Kürze gesetzt wird. Außerdem will der Gemeinderat in der nächsten Sitzung ein Gespräch mit dem Ingenieurbüro und der Baufirma im nichtöffentlichen Teil. Hierzu könne der Bürger ausnahmsweise dazu kommen und seine Sicht der Dinge nochmals den Fachleuten darlegen.

„Ich sichere ihnen zu, dass wenn Fehler begangen worden sind, diese bereinigt werden“, versprach Bürgermeisterin Schmidt dem immer noch aufgebrachten Bürger. Sie konnte allerdings auch schon berichten, dass die Gewährleistung für den Kanalbau in Einverständnis mit Baufirma und Ingenieurbüro auf acht Jahre verlängert worden ist. Von Vertuschung könne also keine Rede sein, entgegnete sie den Anschuldigungen des Hausbesitzers.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018