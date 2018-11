Kräftige Erhöhung wurde bei der Hundesteuer beschlossen

Großrinderfeld.Deutlich tiefer müssen künftig Hundehalter in die Tasche greifen. Der Großrinderfelder Gemeinderat hat am Dienstag im Rathaussaal eine kräftige Erhöhung der Hundesteuer ohne Diskussion entschieden. Sie tritt zum 1. Januar in Kraft. Eingearbeitet in die Satzung wurde auch eine Besteuerung von Kampfhunden.

Seit 1997 ist die Hundesteuersatzung der Kommune in Kraft, wie Bürgermeisterin Anette Schmidt deutlich machte. Und seitdem wurden die Sätze von 42 Euro für den ersten Hund und 84 Euro für einen weiteren Hund nicht angepasst. „Eine deutliche Erhöhung ist somit unumgänglich“, sagte Schmidt.

Mit den künftigen 72 Euro für den ersten Hund liege man im Main-Tauber-Kreis im Durchschnitt. Bei jedem weiteren Hund wollte man allerdings diesen Betrag nicht verdoppeln. So werden nun 108 Euro ab dem zweiten Hund fällig.

Erstmals findet auch das Thema Kampfhund seinen Niederschlag in der Satzung. Für ein solches Tier ist ein Steuerbetrag von 600 Euro zu zahlen, ab dem zweiten Kampfhund sind es 900 Euro. Die Satzung führt genau auf, welche Vierbeiner in diese Kategorie fallen.

Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Neufassung der Steuerbeträge zugestimmt.

Geschlossen stimmte der Gemeinderat der Änderung des Abwasseranschlussvertrags als öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen der Stadt Tauberbischofsheim und der Gemeinde Großrinderfeld zu. Dem waren, so Schmidt, anderthalbjährige Verhandlungen vorausgegangen.

Aus rechtlichen Gründen solle die Anpassung erfolgen, ging die Bürgermeisterin auf geänderte Strukturen ein. Vor allem die Berechnung der Kosten nach dem Frischwassermaßstab sei nach der Einführung der gesplitterten Abwassergebühr mit Schmutz- und Niederschlagswasser nicht mehr haltbar. Neu geregelt wurde in der Vereinbarung mit der Kreisstadt auch die Kostenbeteiligung bei künftigen Investitionen auf Gemarkung Tauberbischofsheim. Hatte Großrinderfeld bisher einen entsprechenden Anteil zu übernehmen, erfolgt dies zukünftig über die kalkulatorische Abschreibung und den Fremdzinsanteil.

1996 hat Großrinderfeld seine Kläranlage aufgegeben und leitet seitdem die Abwässer nach Tauberbischofsheim in die dortige Kläranlage. dib

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018