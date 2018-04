Lebensmittel in Kirche verstreut

Anzeige

Schönfeld.Eine Kirche haben Unbekannte am Donnerstagnachmittag an der Straße Schellenberg in Schönfeld verunstaltet. Zwischen 13.30 und 17.30 Uhr betraten sie die tagsüber frei zugänglichen Räumlichkeiten. Dann begaben sie sich zu den Körben mit durch Kirchenbesuchende gespendete Produkte für bedürftige Menschen und verstreuten die Lebensmittel, unter anderem Zucker und Mehl, sowie Waschmittel und Shampoo im gesamten Kirchenraum. Gewaltsam öffneten sie einen Nebenraum und entnahmen dort fünf Heiligenfiguren, die sie um eine Orgel drapierten. Dabei beschädigten die Unbekannten mindestens zwei Figuren. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.