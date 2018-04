Lebensretter am Seil

Anzeige

Eingespieltes Team

Die 25 Mann starke Truppe um den 47-jährigen Gerchsheimer ist ein eingespieltes Team. Eine Woche lang trainieren sie die Rettung von Menschen und Tieren aus Höhen und Tiefen. Denn auch dafür sind sie zuständig. Etwa wenn Arbeiter in Baugruben fallen. „Wir kümmern uns um alles, was mit Seilen zu tun hat“, fügt der Feuerwehrmann an. Aktuell üben sie neben dem Abseilen am Windrad auch die Rettung eines Fallschirmspringers, der sich in einem Hochspannungsmast verfangen hat. Und die Rettung von Patienten auf einem manövrierunfähigen Flusskreuzfahrtschiff auf dem Main.

„Wir gehen dorthin, wo sich kein anderer hinwagt“, sagt der Feuerwehrmann lapidar. Damit unterstützen er und sein Team die Kollegen der „normalen“ Wehren. Denn die kommen bei Höhen von rund 30 Metern an ihre Grenzen, weiß Erlenbach. Drehleiter und Flaschenzügen sind dann zu kurz. Ein Abseilen aus der Höhe benötige eine Spezialausbildung. Da kämen die Höhenretter ins Spiel.

Potenzial gibt es genug. Gebäude und Industrieanlagen werden immer höher. Allein in Sichtweite des Gerchsheimer Übungsobjektes stehen mehr als 80 Windräder. Alles mögliche Einsatzorte.

„Höhenangst darf man nicht haben“, sagt Erlenbach. Das führe nur zu Unfällen. Respekt vor der Höhe aber schon. Am Einsatzort läuft alles routiniert und hochkonzentriert ab. „Der Arbeiter wird betreut, versorgt, gelagert und aus seiner Situation befreit“, beschreibt der Leiter der Gruppe. Der Patient hat eine Verletzung am Bein, erhält von den Helfern eine entsprechende Versorgung, ihm wird eine Schiene angelegt. Denn auch das sind die Feuerwehrmänner für die luftigen Höhen: Ausgebildete Rettungssanitäter, bei denen jeder Handgriff sitzen muss.

Während am Boden der Wind schon kräftig pfeift, haben die Männer oben mit Windgeschwindigkeiten von rund zehn Metern pro Sekunde zu kämpfen. Das sei noch gut machbar, winkt der Fachmann ab. Schwieriger wäre es bei starkem Regen. Gesichert an zwei Seilen – dem Redundanzprinzip, falls ein Seil trotz aller Vorsichtsmaßnahmen durchscheuern oder reißen sollte – wird der Helfer mit seinem Patienten am Schaft hinuntergelassen. Kommt man zu nahe an den Koloss, drückt sich der Helfer mit dem Fuß wieder ab. Und für die Höhenretter gilt: Die eigene Sicherheit geht vor. Bei Gewitter oder Sturm bringen sie sich nicht in Gefahr. Fitness steht an oberster Stelle. Nur wer wirklich topfit ist, geht zum Einsatz. „Das Gleichgewichtsorgan muss in Ordnung sein“, erklärt der Höhenretter, sonst sei das für Helfer und Patient gefährlich. Auch wenn der Gerchsheimer gerne klettert, macht er klar: Mit Freizeitsport hat seine Arbeit nichts zu tun.

Seit 1999 besteht die Truppe. Neben dem Grundlehrgang von 80 Stunden in Theorie und vor allem Praxis stehen jährlich 72 Stunden Fortbildung auf dem Programm: an Hochhäusern, an Freileitungen, an Industrieanlagen. Aber auch gemeinsam mit der Bergrettung im schwierigen Gelände. Mit der Hubschrauberstaffel werden das Retten mit Bergesack und der Winschvorgang geübt. Dabei befinden sich Patient und Höhenretter außerhalb des Hubschraubers auf den Kufen.

Im Aufzug steckengeblieben

Unter Amtsleiter Harald Rehmann ist das Team auf jetzt 25 Mann ausgebaut worden. Ihr Aufgabenfeld neben der „normalen“ Feuerwehrarbeit ist vielfältig. Sie werden gerufen, wenn jemand in suizidaler Absicht auf ein hohes Gebäude klettert. Ein Kind musste mit Schlingen aus dem Rohr geholt werden. Aber auch Kranführer haben sie schon aus misslichen Situationen befreit. Oder einen Betrunkenen gerettet, der im letzten Jahr nach einer „Klettertour“ von einer Figur der Alten Mainbrücke in Würzburg auf ein Podest am Fluss gestürzt war.

Während am Windrad abgeseilt wird, steht auch im Schaft eine Übung an: Eine Person muss aus dem steckengebliebenen Aufzug befreit werden. Neben der Rettung des Patienten wird auch der Aufzug gesichert, damit er nicht nach unten absackt. Auch hier muss der Verletzte sicher zu Boden gebracht werden.

Es hat alles geklappt an diesem Nachmittag. Bernd Erlenbach ist zufrieden. Für den Ernstfall ist die Truppe gerüstet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018