Lokalmatador Stang holte den Sieg

Der 5. Lauf zur Deutschen Meisterschaft im ATV und Quad-Trial wurde am Wochenende in Ilmspan ausgetragen. Lokalmatador Franz-Josef Stang holte sich den Sieg.

ILMSPAN. Auf dem Gelände „Schweinsgrube“ in Ilmspan ging es am vergangenen Wochenende hoch her. Das Quad Action Team aus Schönfeld veranstaltete den fünften Lauf für die Deutsche Meisterschaft im ATV und Quad Trial. Der Lauf für die Deutsche Meisterschaft wurde im Vereinsgelände in Ilmspan ausgetragen.

In drei Klassen werden die Meister gesucht. Durch den Lauf in Ilmspan zeichnen sich die Sieger so langsam ab, denn insgesamt gibt es sechs Läufe über ganz Deutschland verteilt.