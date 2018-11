Großrinderfeld.Märchenerzähler Robert wird am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr im Café Klatschmohn „Märchen und Musik zur staden Zeit“ zu Gehör bringen. Tage voller Erwartung und Hoffnung beginnen, eine nachdenkliche und sinnliche Zeit voller Magie und Zauber – nicht nur in Kinderaugen. Märchen in der vorweihnachtlichen Zeit können für einen Moment diese Gefühle, diesen Zauber in die Gedanken legen. Am diesem Abend darf man wunderbaren alten Weisen aus aller Welt lauschen, diesen zeitlosen, aber auch warmherzigen Erzählungen, mal zum Nachdenken, mal zum Schmunzeln. Frei, bildhaft und gefühlvoll erzählt auf seine ganz eigene Weise von Märchenerzähler, untermalt von den märchenhaften Improvisationen auf der Gitarre.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018