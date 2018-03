Mario Reichel zu einem von drei Vorsitzenden gewählt

Anzeige

Jetzt folgten die Berichte der Abteilungen, beginnend mit der Krabbelgruppe über das Mutter-Kind-Turnen, hin zum Kinderturnen. Hier war zu erkennen, dass das Angebot sehr breit aufgestellt ist und in allen Altersgruppen etwas bietet. Weiter gibt es Jedermann- und Seniorenturnen. Beim Radtreff wird in verschiedenen Leistungsgruppen einmal wöchentlich mit dem Drahtesel losgezogen.

Wer lieber auf zwei Beinen unterwegs ist, kann sich dem Lauftreff anschließen.

Weiter wurde von der Tischtennisabteilung berichtet, der Tischtennisjugend und der Erwachsenenabteilung, ebenso von der Volleyballabteilung, die derzeit nicht an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen kann. Eingegangen wurde auch auf die Tanzgruppen: Rainbow Kids, Show Tanz Teenis und Show-Tanz-Garde. Gesprochen wurde auch über das Bogen-Schießen sowie das „Hauptgeschäft“ des TSV mit den den vielen Fußballmannschaften. Im Jugendbereich handelt es sich häufig um Spielergemeinschaften. Berichtet wurde auch von den Schiedsrichtern und den Seniorenteams mit AH, „Erster“ und „Zweiter“.

Zahlreiche Veranstaltungen

Im Anschluss erstattete der Vorstand seinen Jahresbericht. Von Almfesten über Turniere bis hin zu Fasching und Weihnachtfeier ging der Vortrag, der deutlich machte, wie umfangreich die Aktionen sind und wie viele kulturelle Projekte neben Sportaktionen und laufendem Betrieb ermöglicht werden.

Die Kasse, geführt von Melanie Grimm, wurde unter anderem von Bernhard Bayer geprüft – die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Jetzt standen Grußworte an. Peter Weingärtner lobte als stellvertretender Bürgermeister die Vereinsarbeit, ebenso das ehrenamtliche Engagement. Der TSV sei immer da, wenn er gebraucht werde und unterhalte auch die Sportplätze der Gemeinde.

Heinz Schmitt schloss sich als Ortsvorsteher den Grußworten an. Der TSV mit seinen Abteilungen sei für das Dorf der Verein, ohne den man sich vieles nicht vorstellen könne. Er bedauerte, dass viele junge Kicker den Verein wechselten. Er dankte Marion Stoy und Diana Leibold für die vorbildliche Arbeit im Vorstand.

Diesem Dank schloss sich Vorsitzender Klaus Michel an. Daneben galt seine Anerkennung den ausscheidenden Vorstandskolleginnen Diana Leibold und Marion Stoy. Sie hatten genetisch bedingt TSV-Gene, denn beide stammten aus aktiven TSV-Familien. „Wir sind und bleiben TSVler“, meinte Marion Stoy und Diana Leibold: „Es hat sehr viel Spaß gemacht“.

Zuletzt standen die Neuwahlen an. Als Wahlausschuss fungierten Heinz Schmitt und Klaus Popp. Gewählt wurden an die Spitze das Trio Markus Mohr, Klaus Michel und Mario Reichel, als Kassenwartin Melanie Grimm, Spielausschußvorsitzende wurden Tobias Popp und Stefan Henneberger, Jugendleiter Michael Grund, Leiterin der Abteilung Volleyball wurde Tina Fleischmann, Leiter der Abteilung Tischtennis Arnold Seubert. In den Vergnügungssauschuss wurden gewählt: Susi Schenk, Rolf Weis, Anton Albert, Edmund Günther, Thomas Schenk, Andrea Reichel, Robert Henneberger, Manfred Reinhard, Maik Jandousch, Marc Heer, Steffen Wiesner, Daniela Wiesner, Silke Seubert und Gerdi Henneberger. Zum Platzwart wurde Helmut Weis und Rolf Weis gekürt, Platzkassierer wurden Gerd Seubert und Katja Michel, Almwart wurde Rolf Seitz und Rechnungsprüfer Bernhard Bayer und Florian Bayer.

Mario Reichel bedankte sich für die Wahl an die Spitze des Vereins, 17,5 Jahre sei er bereits beim TSV und immer wieder aktiv in verschiedenen Positionen gewesen. Sein Entscheidung zur Wahl sei getragen von der Einstellung, dass man aktiv sein müsse, damit so ein Verein weiterlebe.

Mehr Engagement wünschenswert

Der Vorsitzende Klaus Michel appellierte an alle Vereinsmitglieder, sich einzubringen. Bei der Jugendarbeit, bei kleinen Dingen oder als Helfer bei Veranstaltungen sei trotz der großen Mitgliedsschar häufig ein Mangel an Ehrenamtlichen erkennbar. Sein Wunsch für die kommende Zeit sei, dass sich mehr Helfer fänden und der Besuch vereinsinterner Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern. verbessere. rege

