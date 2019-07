Mehrkosten schocken den Gemeinderat

Großrinderfeld.„Das ist ein finanzielles Grab“, kommentierte Gemeinderat Manfred Wörner das Ergebnis der Ausschreibung von neun Gewerken für das Großrinderfelder Feuerwehrgerätehaus. „Ich bin gespannt, ob wir unter 2,5 Millionen Euro bleiben.“ Trotz des Schocks blieb ihm wie auch seinen Ratskollegen in der Sitzung am Dienstag in Gerchsheim nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und die Arbeiten an den „günstigsten“ Bieter zu vergeben. Wobei günstig hier bedeutet, dass nahezu alle eingegangenen Angebote der Firmen über den kalkulierten Kosten liegen.

„Wir liegen nach diesen neun Ausschreibungen rund zehn Prozent über der Kostenberechnung“, stellte Architekt Bernd Reinhart bei der Präsentation der für die Gemeinde ungünstigen Zahlen fest. „Ich kann nicht genau definieren, woran das liegt“, sagte er auf Nachfrage aus dem Gremium. „Man kann die Mehrkosten nicht eindeutig festmachen oder gar auf Kostensteigerungen beim Materialzurückführen. Fakt ist, dass die Firmen volle Auftragsbücher haben und alle Angebote über der Kalkulation liegen“, sagte Reinhart von Bauwerk4.

Die zehn Prozent Mehrkosten beziehen sich auf die Kostenberechnung vom November 2018. Die Kalkulation ging von 408 867 Euro aus. Nun stehen unterm Strich 454 784 Euro.

Das für die Kommune Fatale ist, dass die maßgebliche Kostenberechnung für den Förderantrag vom Januar 2017 eine Summe von 366 834 Euro beinhaltet. Das heißt, die Mehrkosten von rund 87 950 Euro müssen komplett aus der Gemeindekasse finanziert werden.

Auf Nachfrage, ob denn weiteren Mehrkosten auf die Kommune zukämen, meinte Reinhart, dass bei den noch zu vergebenden Gewerken nicht mehr mit allzu großem Ungemach zu rechnen sei.

Die einzelnen Arbeiten vergab der Gemeinde jeweils einstimmig an folgende Firmen:

Estricharbeiten: Egon Hägele, Beilstein, 17 550 Euro; Wärmedämmungsverbundsystem und Außenputzarbeiten: Firma Zeiner, Gerchsheim, 66 701 Euro; Gipser-, Maler- und Trockenbauarbeiten: Firma Zeiner, Gerchsheim, 86 039 Euro; Schlosserarbeiten: Firma Metall- und Bauschlosserei Englert, Großrinderfeld, 9289 Euro; Fliesenarbeiten: Firma Fliesen Röhlich, Wendelstein, 57 399 Euro; Natursteinarbeiten: Firma Schrank, Ilmspan, 3189 Euro; Schreinerarbeiten: Firma Michel, Großrinderfeld, 21 975 Euro; Baureinigungsarbeiten: Firma Schellenberg Gebäudereinigung, Würzburg, 4141 Euro; Außenanlage: Firma Bruno Brenner Garten- und Landschaftsbau, Weikersheim, 188 521 Euro.

Bernd Reinhart erläuterte, dass die Schreinerarbeiten doppelt so teuer als kalkuliert seien, weil schon 11 000 Euro für den Innenausbau enthalten seien. Eine Verschiebung der Arbeiten habe sich auch ergeben, weil die komplette Fläche des Foyers und der Treppe nicht in Naturstein, sondern in Fliesen ausgeführt werden muss. „Deshalb haben wir hier eine Umschichtung der Kosten“, stellte Reinhart fest.

Schönfelds Ortsvorsteher Ralf Schieß wies noch auf ein anderes Problem hin. Das Schönfelder Feuerwehrauto ist nach einem Unfall nicht mehr einsatzfähig. Da die Schönfelder Feuerwehr nun ohne Auto dastehe, sei Eile geboten, schließlich müsse man die Einsatzfähigkeit der Abteilungswehr sowie Alarmierungszeiten gewährleisten.

Bürgermeisterin Anette Schmidt versprach, das Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung zu behandeln. hut

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019