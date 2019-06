Michael Grund steht an der Spitze des Gewerbevereins

Grossrinderfeld.Es gibt ihn noch, den Gewerbeverein Großrinderfeld. In den vergangenen ein bis zwei Jahren war es still nach dem Tod der Vorsitzenden Waltraud Wenz. Dies soll nun Vergangenheit sein, in einer Versammlung haben sich einige Gewerbetreibende getroffen und beschlossen, dass es weitergeht.

Also was lag näher, als es mit Neuwahlen zu besiegeln. Michael Grund wurde zum Vorsitzenden gewählt und Florian Teichmann zu seinem Stellvertreter. Dass der Verein lebt, zeigte das neue Vorstandsteam bei einer ersten Veranstaltung für die Gewerbetreibenden der Gemeinde. Zum Thema Video-Marketing referierte die „Empathie-Agentur“ mit Freddy Groth und Steffi Seit. Sie zeigten den interessierten Geschäftsleuten der Gemeinde, was in diesem Bereich so alles geht. Der Schulungsraum im Hause der ortsansässigen Firmengruppe Heer war gut gefüllt.

Nicht nur in der Theorie wurde gezeigt, was alles machbar ist, mit den Gästen wurde ein kleines Video erstellt, so dass das Theoriewissen auch gleich in die Praxis umgesetzt wurde. So erlebten die Gäste live mit, wie so eine kleine Produktion vonstattengeht und mit welch vergleichbar überschaubaren Aufwand ein Clip hergestellt werden kann. Neben dem technischen Werkzeug gehört natürlich ein Know-How dazu. Dies muss vorher ermittelt werden, damit das Video-Marketing auch sein Soll erfüllen kann.

Bürgermeisterin und Michael Grund betonten, wie wichtig der Erhalt des Gewerbevereins für die Gemeinde sei. Grund meinte zum Neustart, man wolle zukunftsorientiert in allen Ortschaften gemeinsam arbeiten. Die Probleme seien identisch, auch wenn mit anderen Ausformungen – aber zusammen könne man mobilisieren.

Anette Schmidt dankte allen, die Verantwortung übernommen hatten für den Neuanfang, für die Gemeinde sei es gut, einen Gewerbeverein zu haben. Diesen nun wieder langsam in Fahrt kommen zu sehen, sei sehr erfreulich. rege

