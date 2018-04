Anzeige

Großrinderfeld.Seit zwei Jahrzehnten singt, trommelt und tanzt der Missio Chor Würzburg mit dem Trommelhaus-Ensemble Musik aus Afrika. Wie das klingt und wie afrikanische Musik zu faszinieren und zu bewegen vermag, können Besucher beim Gottesdienst des Mission Chors am Sonntag, 6. Mai, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael erfahren. Es gibt mitreißende, aber auch auf sanfte Rhythmen, Lieder und Klänge aus Afrika zu erleben. Der Erlös geht an den Verein für Sambia aus Böttigheim. Bild: Riecke