Mit dem Rundfunk auf dem „LT 8“

Die wurden in den letzten Wochen von ehrenamtlichen Wanderwegewarten neu ausgeschildert in ihrer Streckenführung den Vorgaben des Deutschen Wandervereins angepasst. Allen ist gemein, dass sie zwischen zwölf und 15 Kilometer lang, als Rundwanderwege ausgelegt und mit blauen Schildern ausgezeichnet sind. Darauf steht mit weißen Buchstaben ein „LT“ und die jeweilige Nummer des Wegs. So kann man an seinem Startpunkt auch wieder ankommen und die dortige Gastronomie und Hotellerie nutzen.

Ein Beispiel für einen neu ausgeschilderten und „modernisierten“ Wanderweg ist der „LT 8“. Start- und Zielpunkt ist das Rathaus in Großrinderfeld.

Dieser Weg weckte auch das Interesse des Bayerischen Rundfunks. Radioredakteur Jochen Wobser hatte einen Zeitungsbericht gelesen und Kontakt mit Ortsvorsteher Walter Lutz aufgenommen. Der kontaktierte seine Wanderwegewarte und schon vereinbarte man einen Termin, um die Strecke abzuwandern und auf die Schönheiten und Besonderheiten hinzuweisen.

So machten sich Walter Lutz, Bernd Leuchtweis, Norbert Deckert und Jochen Wobser auf, Unterfranken die tauberfränkische Landschaft näher zu bringen, verabschiedet von Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Vom Rathaus aus geht es sanft bergan bis zum „Häusemer Berg“. Von hier aus hat man bei schönem Wetter eine wunderbare Fernsicht auf Spessart, Rhön oder das Taubertal und immer wieder begegnen dem Wanderer Bildstöcke und Gedenksteine. Zu jedem weiß Walter Lutz etwas zu erzählen, denn alle haben eine eigene Geschichte und das „Taubertal liegt schließlich im Madonnenländle“, fügt er hinzu.

Die Dichte dieser Kleindenkmäler ist schon beeindruckend, findet auch Wobser und befragt beim Gehen auf unbefestigten Wegen die Wanderwegewarte für seinen Bericht. Die drei Ehrenamtler geben gerne Auskunft, über das Konzept der Wanderwege, die Pflege und die Unterstützung für ihre Arbeit durch den Tourismusverband und die politische Gemeinde.

Attraktive Route

Dabei kann man den Blick immer wieder in die Landschaft schweifen lassen. Auf der Höhe stehen immer wieder einzelne Bäume als Wegzeichen. Hier haben die Wanderwegewarte meist ein Schild befestigt, das einem zeigt, ob man noch richtig unterwegs ist auf dem Rundwanderweg. Wo kein Baum steht, werden in Kürze Bodenmarkierungen mit Richtungspfeilen angebracht. „Im Winter war es einfach zu kalt für die Farbe“, erläutert Bernd Leuchtweis.

Der Weg führt dann durch dichte Wälder ins Welzbachtal zum „kulturellen Höhepunkt“ (Lutz), der Kapelle Liebfrauenbrunn. Sie ist über den Welzbach gebaut und ihrer Quelle werden heilende Kräfte nachgesagt, erläutert Bürgermeister Ottmar Dürr (Werbach), der kurz zum Pressetermin vorbeischaut und bereitwillig Auskunft gibt.

Der Wanderweg folgt dem Welzbach und seinem Bachbett, bis es ein wenig steil bergan zum „Taubertalblick“ geht. Die Wanderfreunde Werbach hatten 1979 diesen Aussichtspunkt angelegt, von dem man einen herrlichen Blick auf Hochhausen, Tauberbischofsheim, Werbach und das mäandernde Taubertal hat.

Weiter geht es oberhalb des Schotterwerks zum Naturschutzgebiet „Lindenberg“. Hier überraschen seltene Pflanzen wie Diptam, Sonnenröschen oder Fransen-Enzian und Wacholdersträuche, die auf dem nährstoffarmen Boden bestens gedeihen.

Der „Hungerbrunnen“ ist das nächste lohnenswerte Objekt. Walter Lutz erzählt, dass bis ins 19. Jahrhundert in Großrinderfeld auf 80 Hektar Wein angebaut wurde. Die Trockenmauern oberhalb des Brunnens sind noch Zeugen der Vergangenheit. Es kommt das steilste Stück des Wegs: Hinauf zum Beilberg führt der Wanderpfad und auch hier stößt man auf Erinnerungen an die Weinbaugeschichte. Die Steinhügel waren damals Grenze der Parzellen. Die gibt es auch noch am jetzigen Weinbaugebiet „Großrinderfelder Beilberg“ auf einem Hektar Fläche. Dort hat man einen herrlichen Blick ins Taubertal und bei schönem Wetter kann auch der Grillplatz genutzt werden, erzählt man dem Mann vom Radio.

Es ist nicht mehr weit bis zum Ausgangspunkt am Großrinderfelder Rathaus. Hier verabschiedet man sich voneinander und die Großrinderfelder sind schon ganz gespannt, was Jochen Wobser von den vielen Informationen für seinen Bericht in „Bayern 1“ verwenden wird. Sendetermin wird voraussichtlich der 6. oder 12. März sein. Genaueres wird Jochen Wobser noch Walter Lutz mitteilen.

