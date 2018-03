Mitarbeiter aus der Region

Anzeige

Großrinderfeld.Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises besuchte jetzt das Unternehmen Bittermann & Weiss in Gerchsheim. Der Betrieb ist ein Marktführer für Wohnholzhäuser. Von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe wird alles auf den Weg gebracht. In Gerchsheim wird somit Wohnraum produziert. „Wir orientieren uns an den Kundenwünschen und planen sowie bauen die Häuser bis zur schlüsselfertigen Übergabe“, sagte Betriebsinhaber Siegfried Weiss. Musterhäuser können in Stuttgart-Fellbach, Mannheim sowie Gerchsheim besichtigt werden. Inzwischen werden pro Jahr rund 70 Häuser geplant und gebaut.

Die 80 Mitarbeiter kommen alle aus der Region. Besonders stolz ist der Firmeninhaber darauf, dass 23 Mitarbeiter aus der Gemeinde Großrinderfeld selbst kommen. Beschäftigt sind Zimmerer, Schreiner, Maler, Bauzeichner, Maurer und die jeweiligen Fachingenieure. „Wir ermuntern Sie, auch selbst auszubilden“, sagte beim Betriebsbesuch Dezernent Jochen Müssig, der gemeinsam mit dem Amtsleiter der Wirtschaftsförderung, Rico Neubert, das Unternehmen besuchte. lra