Mitgliederzahl ist um sieben nach oben gegangen

Großrinderfeld.Vorsitzender Engelbert Brand begrüßte die VdK-Mitglieder aus Großrinderfeld, Schönfeld und Ilmspan im Bürgersaal der Turnhalle Großrinderfeld zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen.

Arbeit gelobt

In seinem Grußwort lobte der Vorsitzende des Kreisverbandes Tauberbischofsheim, Kurt Weiland, die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsverband Großrinderfeld. Es folgte eine kurze Rückschau auf die Gesundheitstage in Grünsfeld im letzten Jahr und er bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern des Ortsverbandes. In diesem Jahr werde der Kreisverband 70 Jahre als; das Jubiläum werde bei der Königshöfer Messe gefeiert. Ortvorsteher Walter Lutz lobte ebenso die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsverband.

Drei Vorstandssitzungen

Im Bericht des Vorsitzenden erfuhr die Versammlung, dass die Mitgliederzahl 2017 um sieben gestiegen sei. Es wurden drei Vorstandssitzungen durchgeführt, ebenso wurden acht Mitgliedern zu runden Geburtstage gratuliert.