Musikalische Geburtstagsgrüße

Anzeige

In Freundschaft verbunden ist die „Eintracht“ mit zahlreichen Chören aus der Region. Einige davon wie der Gesangverein „Eintracht“ Oberbalbach, der Männergesangverein „Liederkranz“ Gerlachsheim und der Chor „Haste Töne“ aus Großrinderfeld übermittelten musikalisch ihre Geburtstagsgrüße. Linus Kordmann führte durchs Programm.

Musik schafft Gemeinschaft und Zusammenhalt. Darauf wies der Gesangverein „Eintracht“ Oberbalbach hin. Unter der Leitung von Regina Markert sangen die Männer und Frauen Peter Flammens „Ein leises Lied“. Eine musikalische Liebeserklärung war Pasquale Thibauts „Küss mich, halt mich, lieb mich“. Moderne Töne schlugen die Sängerinnen und Sänger mit „Wie kann es sein?“ von den Wise Guys und dem von Carsten Gerlitz arrangierten Billy Joel-Hit „For the longest time“ an.

Eine erstaunliche Vielfalt der Darbietung zeigte auch der Männergesangverein „Liederkranz“ Gerlachsheim. Die Männer um Ulrike Pfeifer-Scheuermann erinnerten mit dem Lied „Ihr von morgen“ an den großen Udo Jürgens. Schwungvoll ging es mit Kobi Oshrats „Halleluja“ weiter. Nach Stefan Bothurs musikalischer Frage „Ist euch schon Mal?“ brachten die Sänger ihre Profession mit Peter Igelhoffs Evergreen auf den Punkt: „Wir machen Musik“. Das Lied handelt davon, dass Musik gute Laune macht.

Der Chor „Haste Töne“ aus Großrinderfeld war ein weiteres Beispiel für diese Auffassung. Unter der Leitung von Klaus Günther überreichten die Sängerinnen und Sänger dem Jubiläumschor einen musikalischen Blumenstrauß mit dem Lied „Frühling“. Großartige Filmmelodien hatte der gemischte Chor ebenfalls im Repertoire. Paul Simons und Art Garfunkels musikalisches Porträt der geheimnisvollen „Mrs. Robinson“ aus dem Film „Die Reifeprüfung“ zum Beispiel. Ein elegisch-enigmatisches Klangerlebnis war Enyas „May it be“, Titelmelodie aus dem Kinohit „Herr der Ringe“.

Freundschaft ist ein hohes Gut. Erfahren kann dies, wer in der Gemeinschaft mit anderen singt. Daran erinnerte der Chor „Haste Töne“ mit James Taylors Ballade „You’ve got a friend“.

Ihre Freundschaft vertieften die Sänger des Jubiläumsvereins mit den zahlreichen Gästen im Anschluss an den Konzertabend im Gemeindezentrum. Am Sonntag gestalteten der Männergesangverein „Eintracht“ und der Grünsfelder Männergesangverein „Liedertafel“ den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Ägidius musikalisch. Beim Frühschoppen im Gemeindezentrum spielten die Krensheimer Musikanten auf. feu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018