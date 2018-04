Nähschule soll Frauen unabhängig machen

Anzeige

Die 63-Jährige wollte helfen. Sie wollte nicht nur anonym spenden, sondern wissen, dass die Gelder auch bei den Betroffenen ankommen. Aber noch einen Hilfsverein gründen, fragte sich die Initiatorin. „Damit ist die Arbeit aber auf solide Füße gestellt“, sagt Peter Lage, der Zweite Vorsitzende des Vereins. Nachdem einige Stolpersteine, vor der Vereinsgründung, auch wegen nötiger Auslandsüberweisungen, aus dem Weg geräumt waren, erfolgte im Oktober 2012 die Gründung des Vereins mit dem etwas sperrigen Namen „Schulische Ausbildung mit beruflich individueller Ausprägung“, kurz S.A.m.b.i.a.

Ab 2013 haben die inzwischen 150 Mitglieder dann richtig losgelegt. Ein wichtiges Projekt für die Vereinsmitglieder war die schulische Ausbildung der Kinder. Kilometerlange Strecken nehmen die Schüler in Kauf, um den Unterricht besuchen zu können. Sie leben in ärmlichen Hütten, ohne Strom und Kanalisation.

Kein Geld für Schulgebühr

„Und viele können gar nicht kommen, weil die Eltern kein Geld für Schulgebühren, Unterrichtsmaterialien und die Schuluniform haben“, weiß Anita Bartsch. Deshalb hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, Patenschaften zu organisieren. Für 240 Euro im Jahr könne man einem Kind den Schulbesuch ermöglichen. Das Patengeld wird jedes Jahr persönlich nach Sambia gebracht und es wird vor Ort geprüft, ob die Kinder auch zur Schule gehen.

Und Anita Bartsch lässt sich von jedem „ihrer“ 85 Schützlinge“ die Zeugnisse zeigen, fragt die Lehrer nach Anwesenheit und Fleiß. Doch bevor man die Schüler versorgte, hatte die Gruppe erst einmal Bücher für die Lehrer eingekauft. Denn selbst diese Bücher sind Mangelware im Buschland von Sambia. Die Lehrer geben das Wissen an die Kinder weiter, was sie selbst haben – ohne auf Schriftliches zurückgreifen zu können. Unterstützt wurde eine staatliche Schule in St. Kalemba, 1200 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Lusaka. Mitten im Buschland gelegen und nur über eine staubige Straße zu erreichen. „In diese Schule gehen die meisten unserer Aids-Waisenkinder“, erklärt Anita Bartsch.

Vor einigen Monaten wurde die eigene Schule fertig. Hier können 40 Vorschulkinder und 40 Schulkinder den Unterricht in der 1. Klasse besuchen. Außerdem wird inzwischen auch in berufliche Bildung investiert: Denn der Verein will den Jugendlichen zu einer Ausbildung verhelfen. Für Mädchen soll nun eine Nähschule entstehen. 90 Interessenten gibt es für die Plätze, drei Schneider sollen in mehreren Schichten ihr Wissen weitergeben. „Ziel ist, dass sich die Mädchen später einmal selbst ernähren können.“ Denn neben der Landwirtschaft gebe es in der Region kaum eine Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen.

Stirbt der Familienvater, müssen sich männliche Verwandte um die Witwe und deren Kinder kümmern. Doch die haben selbst nur das Mindeste. Damit die jungen Frauen aus dieser Spirale herauskommen, wollen die Mitglieder eine berufliche Ausbildung ermöglichen. Und auch für junge Männer will man Möglichkeiten zur Berufsausbildung schaffen, etwa als Schreiner.

Zum Projekt gehört auch ein Brunnen für die Schule. „Sambia ist reich an Grundwasser, ein Brunnen dient allen“, ergänzt Peter Lage. Und mit diesem Gesamtkonzept habe man beim deutschen Botschafter in Sambia gepunktet. Ihn hat Anita Bartsch vor einiger Zeit kennengelernt und ihr Anliegen erklärt.

Gesamtkonzept wichtig

Einmal im Jahr macht sich die engagierte Böttigheimerin seitdem auf den beschwerlichen Weg und besucht die 85 Patenkinder. Sie will sich ein Bild davon machen, wo das Geld benötigt wird und wohin es geht. Die Kooperation mit dem Kloster der Franziskanerinnen, dem örtlichen Pfarrer und dem Bischof ist für sie wichtig. „Die Hilfe geht ganz gezielt an Kinder, die wir persönlich kennen.“ Ihr Anspruch ist hoch: „Ich will jedes Schicksal einzeln kennen.“ Diesmal wird sie begleitet von einer Lehrkraft der Gesamtschule Faulbach. Dort wurde ebenfalls Spendenaufrufe für Sambia gestartet.

Hilfe zur Selbsthilfe

Vor Ort gilt für sie das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, dass sie in Sambia einkauft, was benötigt wird. Decken, Bücher, Matratzen oder auch Kleidung und Schuhe. Die eingekauften Lebensmittel werden beim Pfarrer gelagert. Jede arme Familie holt sich dort wöchentlich ihre Ration ab. Bei ihren Besuchen gibt es aber für alle Armen in St. Kalemba ein Lebensmittel-Paket mit Zucker, Salz, Öl zum Kochen, aber auch Seife und Vaseline für medizinische Salben hat sie für alle im Gepäck. Denn Anita Bartsch weiß: „Die Kinder gehen nur in die Schule, wenn sie satt sind.“

Die Hilfe von S.A.m.b.i.a. kommt an. „Wir wollen nicht als die reichen Deutschen rüberkommen, sondern die Menschen mit den örtlichen Gegebenheiten unterstützen“, so Peter Lage. Das wird bei der Bevölkerung geschätzt. „Die Menschen sind unendlich dankbar“, sagt die Vorsitzende. Bei einem Gottesdienst werde ihr von jedem einzelnen gedankt. Und manchmal gibt es Hühner und Hähne – aber die beste Währung im Tausch für die erhaltenen Lebensmittel sind frische im Busch geerntete Erdnüsse. Vom Häuptling des Orts gab es als Dank für den Bau eines Brunnens im Dorf schon ein Fest, bei dem eine Ziege geschlachtet wurde. „Er hat am Anfang gar nicht mit mir als Frau geredet“, erinnert sich Bartsch an den Beginn des Brunnenbaus. Mittlerweile habe sich das geändert. Und ihr Ehemann und der Häuptling seien inzwischen die besten Freunde.

Auf dem Weg von Lusaka in den Busch hat Anita Bartsch einige Stationen. In Kitwe, der zweitgrößten Stadt Sambias mit ihren Kupferminen, werden Kinder unterstützt, im Buschland von Ibenga und Solwezi leben weitere Patenkinder. Und natürlich schaut sie bei ihrem ersten Patenkind Charles vorbei. Er ist mittlerweile 34 und betreut eine Armenschule in den Townships von Luanshya.

Neue Ideen zum Helfen hätten die Mitglieder des Vereins genug und auch Menschen, die die Spenden dringend bräuchten. Derzeit warten immer noch 50 Kinder auf die Vermittlung einer Patenschaft.

