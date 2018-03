Neue Bauplätze für Gerchsheim

Anzeige

Großrinderfeld.Mit dem neuen Baugebiet „Knauer II“ in Gerchsheim geht es schnell voran. Der Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes wurde erst im November 2017 vom Gemeinderat gefasst. Nun stellte Elmar Göbel von Büro ibu aus Tauberbischofsheim dem Gemeinderat den endgültigen Bebauungsplanentwurf vor, der im beschleunigten Verfahren abgehandelt werden soll.

Das Baugebiet wird ein reines Wohngebiet werden und schließt direkt an das Wohn- und Mischgebiet „Knauer I“ an. Auf einer Fläche von 2,3 Hektar, davon werden 1,8 Hektar für Baugrundstücke vorgesehen, sollen 26 bis 29 Bauplätze entstehen. Die genaue Anzahl steht erst nach der definitiven Vermessung der Flächen fest. Aufgrund der Größe des Gebietes unter 20 000 Quadratmeter ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig, so der Fachmann. Einzig die Auflagen des artenschutzrechtlichen Gutachtens sind noch zu erfüllen. Eine „Schallimmisionsprognose Verkehrslärm“ wurde bereits vom Büro Wolf Engeneering GmbH aus Höchberg erstellt.

Mit dem neuen Baugebiet will man die Attraktivität von Gerchsheim erhöhen und dem vermehrten Nachfragen nach Baugrund in der Gesamtgemeinde Rechnung tragen. Der Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan aufzustellen und die öffentliche Auslegung. Im nächsten Schritt werden Einwände behandelt und danach der endgültige Bebauungsplan verabschiedet, sodass man noch in diesem Jahr mit der Erschließung beginnen könnte. ema