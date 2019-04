Neuen Baum für den Kindergarten in der Dachsbergschule

Gerchsheim.Der Umzug des Kindergartens St. Anna in die alte Dachsbergschule in Grünsfeld ist beinahe abgeschlossen. Die Mädchen und Jungen fühlen sich in ihrem neuen Domizil sehr wohl und haben die weitläufige Anlage sofort in Besitz genommen. Gleichzeitig sind hinter den Kulissen die Drähte heiß gelaufen, damit aus einer vorläufigen eine dauerhafte Betriebserlaubnis wird.

Dauerlösung

Diese ist nun angekommen, berichtete Bürgermeisterin Anette Schmidt glücklich. Das Provisorium, das entstanden war, weil an dem alten Standort der Verdacht auf die Ausbreitung der Rötelmaus bestand und schnelles Handeln gefordert war, ist damit zu einer Dauerlösung geworden.

Aktuell wird der Hofbereich vom gemeindlichen Bauhof gepflastert, sodass die „Bären“, „Löwen“ und all die anderen Gruppen nach den Osterferien endlich wieder draußen spielen und an die frische Luft.

Dann steht auch das „Seehaus“ wieder. Dieses war in Zusammenarbeit mit den Eltern vom alten Standort an den neuen transportiert worden.

Die Gemeinde hat viel Geld investiert, um dem Kindergarten St. Anna ein neues Zuhause bieten zu können. Nach der Umgestaltung der Gruppenräume, der Toiletten und dem Einbau einer Küche stand jetzt nur noch der Hofbereich an. Um im Sommer dort für etwas Schatten zu sorgen, werden mehrere Sonnensegel aufgehängt. Außerdem pflanzte die Gemeinde eine Kastanie, um den Platz zu begrünen. Außerdem soll der Baum ein Zeichen für Dauerhaftigkeit sein.

Kinder pflegen Baum

Die Kinder haben die Bauarbeiten direkt vom Fenster aus verfolgt. Sie haben sich vorgenommen, den Baum zu pflegen. Einige Mädchen und Jungen durften die frisch gepflanzte Kastanie gießen, damit sie schnell und gut wachsen kann, erklärte Einrichtungsleiter Jan Eckhoff.

Er und seine Kollegen sind froh, dass nun wieder Ruhe herrscht, und man sich auf die tägliche Arbeit konzentrieren kann. mae

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.04.2019