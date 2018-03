Neuer Glanz für barocke Pracht

Anzeige

Der Zahn der Zeit hat an dem Schmuckstück genagt. Vor rund 50 Jahren bei der letzten Innenrenovierung wurde schon viel getan, damals auch eine neue Heizung eingebaut, wie Samulski sagt. Seit rund einem Jahr wird wieder grundlegend Hand angelegt. Im April wurde mit dem Ausräumen begonnen.

Dunkle Bänke als Kontrast

Sichtbares Zeichen der Veränderung für die Gläubigen wird es schon beim Eintreten geben. Eine Holztüre ist vorgesehen und die Windfänge werden umgestaltet. Optisch werden auch die Sitzbänke bald in neuem Glanz erscheinen, sie erhalten einen dunklen Farbton. „Als Kontrast zu den Wänden.“ Die Bankreihen werden reduziert sowie an den Wandbereichen und am Mittelgang gekürzt, um den Durchgang zu erleichtern. Noch klaffen im Steinboden aber die Lücken für den Gestühlsboden. Dort sollen bald die historischen Bänke wieder platziert werden.

Einen neuen Standort wird der schmucke Taufstein bekommen. „Er war links am Marienaltar eher versteckt“, sagt der Pfarrer. Künftig wird er direkt davor seinen Platz finden, was den roten Stein mit der bildlichen Darstellung der Taufe Jesu besser zur Geltung bringt. Der Ambo wird nach der Renovierung rechts vor den Altar wechseln.

Dass der Altarstein selbst etwas nach hinten versetzt wird, schafft im Chorraum mehr Platz. Der neuen Luftigkeit muss auch das historische Chorgestühl weichen. Denn statt bisher zwei soll nach dem Ende der Arbeiten nur noch eine Reihe wieder aufgestellt werden.

Hand angelegt werden muss auch an den Altarbildern, die eine Reinigung erfahren. Und die Statuen der Heiligenfiguren Barbara und Nepomuk am Marienaltar sowie Sebastian und Andreas am Josefsaltar werden restauriert. An den Seitenaltären und dem Hochaltar sind die Restaurierungsarbeiten im Gange. Ausgebessert werden muss auch am Beichtstuhl, sowie an den Figuren der Evangelisten auf der Kanzel aus dem 17. Jahrhundert. Im Rahmen der Maßnahmen wird auch die Orgel gereinigt.

Neben einer besseren Beleuchtung und einer Reinigung der Fenster freuen sich Pfarrer und Bauausschuss über die künftige Lautsprecheranlage, die nach modernen Geschichtspunkten auch für Hörgeräteträger geeignet ist. Komplett erneuert wurde auch die Elektrik, Schäden am Steinfußboden ausgebessert.

Künftig hat man in der Kirche in der Sakristei auch eine Toilette. Darüber ist auch der Pfarrer froh. Seit dem Verkauf des Pfarrhauses habe man immer wieder Nachbarn bitten müssen, wenn man eine Toilette benötigt habe. Im Zuge der Baumaßnahmen wurden auch Wasser- und Abwasserleitungen erneuert sowie die komplette Elektrik.

Barrierefreier Zugang

Die Kirchentreppe, die bisher nur schwer zugänglich war, soll nun keine Barriere mehr sein. Eine entsprechende Rampe am Seiteneingang ist vor allem für Rollstuhlfahrer eine Erleichterung.

Viel Eigenleistung

Für die baulichen Maßnahmen, die mit rund 470 000 Euro zu Buche schlagen, werden auch die Gelder aus dem Verkauf des Ilmspaner Pfarrhauses verwendet. 140 000 Euro fließen somit in die Eigenmittel ein. Der Rest kommt aus einem Zuschuss des Ausgleichsstocks und einem Darlehen.

Dankbar ist der Pfarrer, und das betont er mehrfach, über das Engagement der Ilmspaner, die mit Eigenleistung helfen, dass die Arbeiten zügig erledigt werden können. Das fange bei der Möglichkeit an, die Bänke in Scheunen zu lagern, und reiche bis zu den verschiedenen Handwerkerarbeiten.

Nicht nur die Ilmspaner, die derzeit ihre Gottesdienste im Dorfgemeinschaftshaus feiern, freuen sich auf die Fertigstellung in wenigen Monaten. Auch einige Hochzeitspaare haben das barocke Kleinod für sich entdeckt und wollen sich im Juni dort das Ja-Wort geben.

Das Ende der Renovierung wird am 10. Juni mit einem Pontifikalamt gefeiert, das der frühere Erzbischof Dr. Robert Zollitsch zelebrieren wird. Gleichzeitig begeht man damit auch die 250-Jahr-Feier der Fertigstellung 1768.

Anschließend ist im Dorfgemeinschaftshaus ein Fest für die ganze Bevölkerung geplant. „Wir haben alle Phasen der Renovierung seit dem Ausräumen im vergangenen April dokumentiert“, betonen die Mitglieder des Bauausschusses. Diese Fotos sollen dann ausgestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018