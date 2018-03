Neuwahlen wegen Grippewelle vertagt

Anzeige

Großrinderfeld.Das war eine Überraschung bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr: Es waren nicht genügend stimmberechtige Mitglieder da, so dass die Neuwahlen ausfielen. „Wir sind nicht beschlussfähig“, musste Hauptkommandant Gerald Ebert im Bürger- und Vereinsheim in Ilmspan verkünden. Anders als Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Sebastian Quenser musste keiner den Veranstaltungsort mit Navi finden, die Kameraden waren ein Opfer der Grippewelle. Von offiziell 147 aktiven Feuerwehrangehörigen aus der Gesamtgemeinde fehlten zehn, um beschlussfähig zu sein. So wird der Tagesordnungspunkt Neuwahlen in einer weiteren Versammlung durchgeführt. „Wenn ihr wollt, werde ich mich nochmals als Hauptkommandant zur Verfügung stellen“, bewarb sich Gerald Ebert schon mal um das verantwortungsvolle Amt.

Zuvor hatte er die vergangenen beiden Jahre Revue passieren lassen. Vor allem die vielen Aus- und Fortbildungen auf Kreis- und Landesebene seiner Kameraden hob Ebert hervor. So wurden zehn neue Grundausbildungen absolviert, drei weitere Atemschutzträger verstärken die Gesamtwehr künftig. Daneben waren es vor allem die gemeinsamen Übungen der Abteilungswehren, die das Herz des Hauptkommandanten erfreuten. Egal, ob Alarmübungen an der Grundschule Großrinderfeld oder an der Festhalle Gerchsheim, es hätte sich gezeigt, dass „die Zusammenarbeit bei solchen größeren Übungen ständig geübt“ werden muss.

Ebert ging auch auf die Ausrüstung der Abteilungswehren ein. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurde eine Wärmebildkamera angeschafft und ein gebrauchtes TSF-Fahrzeug für die Abteilungswehr Ilmspan. Damit sei auch diese Wehr motorisiert. Er berichtete vom geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Großrinderfeld, das er künftig als Zentrum der Gesamtwehr sehe. Die aktive Bilanz sah für 2016 22 Einsätze vor, für 2017 26. Davon waren die meisten der technischen Hilfeleistung und der Sicherheitswache zuzuordnen und nur insgesamt drei wirklichen Bränden. Davon hatte man allerdings 2018 bereits einen, wenn auch „nur“ einen Kaminbrand in Gerchsheim.