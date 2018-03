Ohne Kreditaufnahme geht es nicht

Anzeige

Der Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Großrinderfeld ist geprägt von hohen Investitionen. Um diese zu finanzieren, ist eine Kreditaufnahme unumgänglich.

Großrinderfeld. Mit einem Haushaltsvolumen von 14,768 Millionen Euro liegt das Niveau des Haushalts der Großgemeinde Großrinderfeld fast auf dem des Rekordjahres 2015. Sowohl der Verwaltungshaushalt mit 9,368 Millionen Euro steigt gegenüber dem Vorjahr um 9,31 Prozent (606 933 Euro), wie auch der Vermögenshaushalt mit 5,4 Millionen Euro (2017: 4,131 Millionen Euro) sind sehr hoch angesetzt. „In Anbetracht unserer derzeit verfügbaren Mittel ist dies noch vertretbar“, sagte Kämmerer Werner Horn bei der Verabschiedung des Haushalts durch den Gemeinderat bei seiner Sitzung im Bürger- und Vereinsheim in Ilmspan.

Viele Projekte

Mit einer Nettoinvestitionsrate von 535 887 Euro sieht man auch 2018 wieder vielen Projekten positiv entgegen. Größte Maßnahmen sind die Erschließung des neuen Großrinderfelder Gewerbegebietes „Boppbrunn“ mit rund 1,5 Millionen Euro sowie der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in der Teilgemeinde Großrinderfeld, für den 2018 rund 600 000 Euro im Haushalt eingestellt sind. Außerdem führt der Haushalt noch Restkosten von 400 000 Euro für den Kunstrasenplatz in Großrinderfeld auf und für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sind 70 000 Euro vorgesehen. Insgesamt will man Investitionen in Höhe von 5,4 Millionen Euro stemmen. Dies sei ein „sehr hohes Niveau“ für eine Gemeinde dieser Größenordnung, sagte Werner Horn.