Ort für Höhepunkte bestens gerüstet

Gerchsheim.Der Höhepunkt der Gerchsemer Fasenacht steht am Faschingsdienstgag ins Haus: der traditionelle Faschingsumzug – bekannt in der ganzen Umgebung und ein Publikumsmagnet seit Jahrzehnten. Neu in diesem Jahr eine Kinderzone, in welcher der Umzug für und mit den Kids sich durchschlängeln wird.

Am Faschingsmontag zeigt Gerchsheim bereits ein Herz für Kinder, beim Kinderfasching kommen die jüngsten Faschingsnarren sicher auch in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten.

„Helau“ wird wieder ganz groß geschrieben in Gerchsheim, denn Fasching ist hier die Hölle los. Die fünfte Jahreszeit wird bei den „Strohnäpf“ in Gerchse ausgiebig gefeiert

Es ist der Umzug am Dienstag, der im Zenit der Fasenacht steht. Dieser Zug durch die Straßen des Dorfes hat sich in den letzten Jahren als ein „Must go“ entwickelt. Nicht nur größer und schöner wurde der Zug, sondern auch die Zuschauer kommen längst nicht mehr nur aus Gerchsheim und den umliegenden Dörfern.

Die Hauptstraße ist gesäumt von Faschingsnarren und in der Dorfmitte wird von einer Faschingslaube des Turn- und Sportvereins der Zug kommentiert. Dort im Zentrum des Ortes ist auch die Stimmung meist am Siedepunkt. Hier geht’s schon ab 12.30 vorm Umzug los. Und wenn der Zug vorbeikommt, ist die Stimmung auf dem Höhepunkt angelangt.

Wer es hier zu turbulent findet, kann in die Steinstraße. Dort gibt es in diesem Jahr erstmals eine Kinderzone. Die oft lauten Wagen dürfen hier nicht aufdrehen, lieber sollen sie es für die Kinder Bonbons und Süßes regnen lassen. Die Steinstraße wird eine Partyzone für Kinder mit Musik und mehr. Für die Kids geht es mit Feierlaune hier auch bereits ab 12.30 Uhr los. Ab 14 Uhr schängelt sich der Gaudiwurm durch die Straßen. Wer hier fehlt, ist selber schuld, denn bereits beim Umzug und später in der Festhalle ist die Stimmung nicht zu bremsen. Die Lawine von Frohsinn ist ansteckend. In der Festhalle gibt’s anschließend Stimmung und Gaudi bis zum Abwinken.

Am Faschingsmontag sorgen die Ü-Eier für Überraschungen, zudem gibt es ein buntes Programm beim Kinderfasching. Mit Kindern für Kinder wird für Stimmung gesorgt. Der Kinderfasching am Rosenmontag hat Tradition, und auch hier platzt die Halle meist aus den Nähten.

Ab 14 Uhr geht es rund, es ist sicher mit viel Stimmung und Gaudi für die Nachwuchsnarren zu rechnen. rege

