Papst hinterließ bleibenden Eindruck

Grossrinderfeld.„Suche den Frieden und jage ihm nach.“ so erschallte es aus den Kehlen der 37 Personen der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld gemäß dem Motto der Ministrantenwallfahrt immer wieder während ihres Aufenthaltes in der Heiligen Stadt.

Zahlreiche Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit machten sich mit Begleiterin sowie Pfarrer Dr. Damian Samulski auf große Fahrt nach Rom. Am frühen Morgen ging es los aber zunächst nur zu einem Zwischenstopp in Modena, wo der Mitbruder Don Dario, ein Kursgenosse von Pfarrer Samulski die Gäste empfangen hat. Nicht nur vom Pfarrer, sondern von Mitgliedern der Gemeinde Sankt Benedetto wurde man herzlichts empfangen und konnte auch direkt Kontakte knüpfen.

Eine Stadtbesichtigung ermöglichte einen kurzen Eindruck von Modena. Ein deutsch-italienischer Gottesdienst und ein gemeinsames Essen rundete den Abstecher nach Modena ab.

Am zweiten Tag der Reise ging es weiter Richtung Reiseziel Rom. Neben dem täglichem Gebet und den Gottesdiensten an den unterschiedlichsten Orten, unter anderem in den Katakomben, war natürlich das Treffen mit Papst Franziskusauf dem Petersplatz voller deutscher Ministranten, 65 000 Ministranten und 25 000 Kurzentschlossene, das größte Ereignis.

Alle fieberten dem großen Ereignis entgegen – und tatsächlich, die Gruppe hatte Glück und einen guten Platz ergattert und durfte den Papst hautnah erleben. Auch das gemeinsame Gebet und die Ansprache des Kirchenoberhaupts ließen alle einstimmig der Meinung sein: „Diese Strapazen des Wartens im heißen Rom hatte sich wirklich gelohnt.“

Bei den bekannten Liedern, die alle mitsingen konnten, war das Gemeinschaftsgefühl unter den Ministranten auf dem Petersplatz noch stärker geworden. Papst Franziskus sagte zu den Ministranten: „Liebe Ministranten und Ministrantinnen, der Petersplatz und die ganze Kirche sind voll von eurer Freude. Herzlichen Dank, dass ihr da seid und für euren Dienst.“ Und die Jugendlichen jubelten ihren Papst zu. Die Ministranten haben die großen Kirchen und Plätze besucht und dort auch gebetet. Es wurden Hände geschüttelt, die Ministranten interviewten sich gegenseitig, gaben sich Friedenswünsche mit auf den Weg. Nach einem gemeinsamen Gebet und Lied im Anschluss hatten sie Gelegenheit, Wallfahrtstücher auszutauschen und Unterschriften auf den T-Shirts, Tüchern und Fahnen zu sammeln.

Müde aber voller neuer Eindrücke wurde dann noch das antike Rom erkundet: Kolosseum, Forum Romanum, Piazza Narvona, Trevi Brunnen, Campo di Fiori usw. Unter sachkundiger Führung standen täglich Besichtigungen auf dem Programm. Auch die Eisdiele mit über 100 Sorten Eis war ein Muss auf dem Pilgerprogramm.

Ein weitere Höhepunkt war das zufällige Treffen mit Erzbischof Stephan Burger und Weihbischof Peter Birkhofer in der Nähe vom Piazza Narvona. Einen Tag am Meer von Ostia gönnte die Gruppe sich, um auszuspannen und zu relaxen. Viele Erlebnisse hatten die Teilnehmer der Gruppe mit ihren Kindern und Jugendlichen untereinander, aber auch mit den vielen anderen deutschsprachigen Minis in der Heiligen Stadt: Gespräche, Gebete und Erlebnisse. Eine ganz besondere Stimmung herrschte so in Rom mit den vielen jungen Menschen, die begeistert für den Glauben und das Gebet, die Stadt mit Gesang und Leben erfüllten.

Heimwärts dann wurde noch den Heiligen Franziskus und Klara ein Besuch in Assisi abgestattet. Hier übernachtete die Gruppe nochmals, um auch ein paar intensive Eindrücke mitnehmen zu können. Nach den anstrengenden Tagen in Rom ließ es sich die Gruppe mit den Betreuerinnen und Betreuern samt Pfarrer Dr. Samulski in der ruhigen Atmosphäre Assisis gut gehen und sie genossen die Ruhe und Schönheit des beschaulichen Städtchens. So konnten auch die Erlebnisse und Erfahrungen der ereignisreichen Tage verarbeitet werden.

Müde, zufrieden und glücklich kehrte die Gruppe wieder in die Heimat zurück. Pfarrer Dr. Samulski zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Reise. Voller Stolz auf seine Ministrantengruppe und dankbar für die Arbeit der Begleiter meinte er, dass diese Reise ein großes Erlebnis für alle gewesen sei und sicher gute Früchte hervorbringe. Mit Nach Hause nehme man nicht nur müde Füße und Pilgertücher, sondern auch Worte Jesu und Gebete die im Leben der Teilnehmer Spuren hinterlassen werden.

Auch eine Freude und eine Erinnerung sei ein Film in dem die Pilgergruppe mehrmals bei der Live-Übertragung zu sehen war. rege

