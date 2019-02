Pro-Kopf-Verschuldung steigt kräftig an

Der Haushaltsplan von Großrinderfeld ist mit einem Volumen von über 17 Millionen Euro rekordverdächtig. Für die Investitionen sollen zwei Millionen an Krediten aufgenommen werden.

Großrinderfeld. Die Gemeinde Großrinderfeld hat im Jahr 2019 einiges vor. Mit Blick auf die letzte Dekade ist der Haushaltsplan mit einem Gesamtvolumen von knapp 17,149 Millionen Euro durchaus rekordverdächtig. Das Haushaltsvolumen setzt sich aus dem Verwaltungshaushalt mit 10,650 Millionen Euro und dem Vermögenshaushalt mit 6,499 Millionen Euro zusammen.

Als „Mega-Mammut-Haushaltsplan“ bezeichnete Kämmerer Werner Horn das von ihm und seinen Kollegen ausgearbeitete Werk bei seiner Präsentation in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend im Rathaus in Großrinderfeld. „Wir haben in diesem Plan keine „Luftbuchungen“, von daher „ist das schon ein gewaltiges Paket“. Der Gemeinderat ging mit dem Etat trotzdem konform und stimmte dem Haushaltsplan einstimmig zu.

Kostenfaktor Baumaßnahmen

Der „größte Brocken“ bei den geplanten Ausgaben im Vermögenshaushalt ist mit Abstand der Posten Baumaßnahmen, der mit 5,016 Millionen Euro einkalkuliert ist, führte Horn aus. Für die Investitionen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sollen Kredite über zwei Millionen Euro aufgenommen werden. Nachdem die Verschuldung in den letzten Jahren gesunken war, rechnet die Gemeinde für das Jahr 2019 mit einem Schuldenanstieg auf 4,715 Millionen Euro. Damit steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1188 Euro. Am Jahresende 2018 lag sie noch bei 776 Euro pro Kopf.

Trotz dieser hohen Summen macht sich Horn „keine Sorgen“ für das Jahr 2019. „Wir haben einen gesunden Verwaltungshaushalt“, unterstrich er.

Bürgermeisterin Anette Schmitt nannte die Kreditaufnahme eine „logische Folge“ der geplanten Investitionen. „Es sind Ausgaben für sinnvolle Maßnahmen. Das können wir aber auch nicht jedes Jahr machen“, sagte die Bürgermeisterin in der Sitzung.

Zustimmung erhielt sie von Gemeinderatsmitglied Walter Lutz. „Wir hatten immer Phasen, in denen wir investierten und dann folgten Phasen der Konsolidierung.“ Wichtig bei diesen Schritten sei, dass die Gemeinde in der Lage ist die Schulden zu tragen und die Kredite zurückzuzahlen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir das können “, betonte Lutz.

Gute Einnahmenseite

Gemeinderat Manfred Wörner störte sich an der gestiegenen Pro-Kopf-Verschuldung. „Wir sind auch den künftigen Generationen verpflichtet“, meinte er. Er fragte die Bürgermeisterin, wo die Gemeinde bei der Pro-Kopf-Verschuldung denn im Vergleich zu anderen Kommunen liege. „Wir sind über dem Durchschnitt“, informierte die Bürgermeisterin.

Die Einnahmen für Gewerbesteuer und durch Finanzzuweisungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Auch insgesamt sind die Einnahmen im Verwaltungshaushalt mehr als eine Millionen höher als noch 2018.

Bei den Ausgaben stiegen die Personalkosten um mehr als 100 000 Euro auf 1,634 Millionen Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt liegt bei 1, 314 Millionen Euro. „Das ist ein guter Wert“, so Horn.

Die Nettoinvestitionsrate beträgt 914 274 Euro. Die größten Einnahmen im Vermögenshaushalt sind mit 915 000 Euro für den Verkauf von Grundstücken eingerechnet. „Ob es tatsächlich bei dieser Zahl bleibt, hängt natürlich stark davon ab, welche Grundstücke wir tatsächlich 2019 verkaufen können und welche erst 2020 oder in den Jahren danach“, erklärte Horn.

An Zuweisungen und Zuschüssen sind 1,252 Millionen Euro kalkuliert. Die Zuschüsse seien zum Teil schon bewilligt. Die Einnahmen aus der Rücklagenentnahme belaufen sich auf 1,018 Millionen Euro.

Neues Feuerwehrgerätehaus

Die Erdarbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus im neuen Gewerbegebiet Boppbrunn haben bereits begonnen. 1,5 Millionen Euro sind im Haushaltsplan 2019 für den Neubau veranschlagt. Für die Erschließung des Gewerbegebiets Boppbrunn sind 770 000 Euro eingeplant. Der Erwerb von Grundstücken kostet die Gemeinde 800 000 Euro.

Kämmerer Werner Horn wagte auch einen Ausblick auf den Haushaltsplan für 2020. Dann stellt auch die Gemeinde Großrinderfeld auf das doppische Rechnungswesen um. „Durch diese Veränderung wird sich der Haushaltsplan künftig in stark veränderter Form darstellen“, erklärte Horn.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019